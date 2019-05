Clermont-Ferrand : des chambres plus modernes et mieux aménagées pour les étudiants du CROUS

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Le chantier du CROUS Clermont-Auvergne, gigantesque, sera terminé l'an prochain avec la résidence Amboise, près de l'avenue Carnot. En attendant, ce lundi, visite guidée du bâtiment B de la résidence Dolet-Clos Saint- Jacques qui vient de bénéficier d'un sérieux lifting. Les façades ont été restaurées, les menuiseries changées et l'isolation refaite. L'intérieur de la résidence a également bénéficié de travaux.

Une salle de bains individuelle

Bienvenue dans une chambre de la résidence ! Dans ce petit espace de 10 m2, tout a été repensé. Le mobilier est plus contemporain, les rangements plus nombreux. Et chaque chambre dispose désormais d'une salle de bains privative. C'est indispensable aujourd'hui explique Jean-Jacques Genebrier, directeur général du CROUS Clermont-Auvergne. "Il y a des étudiants qui arrivent début septembre et qui passent 10 mois ou 12 mois dans leur chambre. Dans ces conditions, c'est délicat d'avoir des sanitaires collectifs".

Les salles communes ont été réorganisées. Les cuisines, par exemple, sont plus grandes. Elles font 30 m2. Quant aux salles de travail, elles sont équipées de bureaux modernes.

Une chambre de la résidence - © Elodie Dubec / CROUS Clermont-Auvergne

Nouveautés : des studios et des colocations

La résidence propose également 8 studios de 20 m2 et 10 colocations de 30 m2, avec deux chambres. "Nous ne sommes pas au niveau d'autres pays, comme l'Allemagne, où c'est plus naturel. Je ne suis pas sûr que les étudiants qui souhaitent une colocation l'envisagent au CROUS. Nous allons communiquer sur cet aspect".

Un studio de la résidence - © Elodie Dubec / CROUS Clermont-Auvergne

Les loyers de ces logements rénovés sont plus élevés que les anciens logements. Pour une chambre, il faut compter 246,30 euros par mois, charges comprises. Pour un étudiant boursier percevant l'ALS, il reste 134,30 euros à charge. Le différentiel augmente d'environ 30 euros.

Coût de rénovation de la résidence : 5 803 411 euros TTC