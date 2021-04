Clermont-Ferrand : des repas de chef livrés par le Secours populaire à des familles précaires

Ils sont 40 restaurateurs clermontois à avoir accepté de cuisiner midi et soir pour ces familles en grande difficulté. Comme François Graille, gérant du Bougnat Burger. "J'ai choisi d'offrir le petit bougnat, mon burger fer de lance. Un burger au Saint-Nectaire, au jambon d'Auvergne avec des frites maison et une petite sauce au Saint-Nectaire. Et pour finir, une boisson et une glace.

Des bénévoles du Secours populaire livrent des repas cuisinés par des chefs clermontois. © Radio France - Claudie Hamon

"C'est une fierté de contribuer à cette opération solidaire. C'est aussi pour nous une façon de retrouver une activité car on fonctionne au ralenti depuis un an. La clientèle est fidèle, mais avec le télétravail, il y a beaucoup moins de monde en ville."

Plus de 300 repas ont ainsi été livrés midi et soir par la quarantaine de bénévoles mobilisés par le Secours populaire. Comme Céline qui livre les Bougnats Burger avec sa propre voiture. "On a ciblé des familles exclusivement avec des enfants. Ce sont des bénéficiaires du Secours populaire ou des personnes signalées par le 115. C'est tellement gratifiant d'offrir ces moments de bonheur. C'est sur le terrain qu'on mesure pleinement notre utilité."

Une mère de famille reçoit son repas de midi des mains de Céline du Secours populaire. © Radio France - Claudie Hamon

En un an, le Secours populaire 63 a reçu 45% d'inscriptions supplémentaires.