Clermont-Ferrand : des riverains vent debout contre des nuisances sonores dans le quartier de la gare

Des nuisances sonores incessantes de 8h du matin à 16h, c'est le quotidien depuis cet été des riverains de la rue Paul-Painlevé dans le quartier de la gare à Clermont-Ferrand. Ces nuisances sont causée par un chantier entre la rue Paul-Painlevé et la rue Anatole-France, des ouvriers sont en train de construire les fondations d'une future résidence de 65 logements.

Pour ce faire, les ouvriers enfoncent dans le sol des pieux métalliques de 5 à 6 mètres en les martelant avec une presse hydraulique. Un bruit répétitif, continu et assourdissant, mesuré à 96 décibels par les services de la mairie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des riverains excédés

De nombreux riverains disent avoir du mal à supporter ces nuisances sonores. André Fortias, 77 ans, vit juste à côté du chantier, ses fenêtres donnent directement sur les travaux, et il n'en peut plus : "Je vis avec les fenêtres fermées mais ça ne suffit pas, j'essaie d'être le moins possible chez moi la journée." Pareil pour Andrée, 83 ans, qui habite seule à une trentaine du mètres du chantier : "_C'est affreux, insupportable, je ne peux plus regarder la télé, on entend rien_, impossible de lire aussi et de se concentrer."

Les travaux se tiennent entre 7h et 16h, une plage horaire imposée par la mairie. © Radio France - Théophile Vareille

Florian, lui habite juste en face des travaux, "j'ai demandé à mon entreprise d'arrêter le télétravail, je me suis acheté un casque anti-bruit mais ça ne suffit pas", il craint aussi pour sa maison : "Ca vibre dans la maison, il y a des objets qui se déplacent tout seul, je n'ai pas envie de voir des fissures apparaître sur ma façade, je suis inquiet."

Une technique de forage, moins bruyante, bientôt adoptée par les ouvriers

Mais la situation devrait bientôt s'améliorer. Le promoteur Confiance Immobilier indique ce vendredi "stopper les travaux de battage et passer en forage", une technique moins bruyante pour enfoncer les pneus. "Une communication va être transmise dans les boites aux lettres des riverains," ajoute l'entreprise.

Reportage auprès des riverains du chantier. Copier

"C'est une bonne nouvelle nouvelle, se réjouit Grégory Bernard, adjoint en charge de l'urbanisme à la ville de Clermont-Ferrand, on a fait de la médiation auprès de l'entreprise, mais on ne pouvait pas en vouloir au maire pour cette situation, aucune ville en France ne met des prescriptions sonores dans ses permis de construire, ça n'existe pas."