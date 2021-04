Clermont-Ferrand : des vacances en "circuit-court" pour les Bibs avec le CSE Michelin

Et si on parlait vacances ? A l'heure où le gouvernement évoque la possibilité d'un déconfinement à la mi-mai, le Comité Social et Economique de Michelin communique sur les nouveautés proposées cette année. Les salariés pourront bénéficier de courts séjours éthiques.

Chez Michelin, le CSE, le Comité Social et Economique, se retrouve cette année avec de 300 000 à 500 000 euros à distribuer aux Bibs, de l'argent inutilisé l'an passé pour cause de pandémie de Covid-19. L'organisme a choisi d'innover. Cet argent financera des séjours (essentiellement des week-ends) "utiles" et "vertueux", en partenariat avec le Parc du Livradois- Forez et la Route des villes d'eaux.

Ambert plutôt que Londres !

Le CSE Michelin, qui est géré par des syndicalistes, souhaite renouer avec son ADN social : accompagner les salariés qui veulent partir en vacances, tout en étant acteur sur le territoire. L'argent qui n'a pas été distribué en 2020 va permettre de proposer des séjours éthiques. On oublie donc les vols à bas prix, qui polluent, et les hôtels où les salariés sont mal payés, et on préfère une escapade près de chez soi.

Des partenariats ont été noués avec le Parc Naturel Régional du Livradois-Forez et la Route des villes d'eaux. Ambert n'est pas Londres, certes, mais on peut se dépayser dans le Livradois en apprenant à faire du fromage ou en découvrant la fabrication du papier ! "On réinvente d'autres manières de partir" explique Lilian Nobilet qui est directeur du CSE Michelin Clermont-Ferrand.

Les monts du Forez © Maxppp - Michel Agon

Les modalités pratiques

Chaque famille qui le souhaite pourra bénéficier de 150 euros pour un week-end. La formule sera opérationnelle au mois de juin et à l'automne prochain. Elle ne s'applique pas en effet en haute-saison.