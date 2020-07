Clermont-Ferrand : entre le Coronavirus et la canicule, les Ehpad multiplient les plans sanitaires

Plan Bleu, plan Blanc, les EHPAD doivent faire preuve de vigilance pour protéger les résidents les plus fragiles. En plus du Coronavirus, les Ehpad doivent gérer la canicule. Un phénomène qu'ils connaissent bien maintenant.

Si les établissements pour personnes âgées sont dé-confinés depuis le 25 juin, les protocoles sanitaires de précautions sont toujours en vigueur. A l'Ehpad Maisonnée Boisvallon à Ceyrat, chaque visiteur doit se soumettre à la prise de température, au lavage des mains et au port du masque.

Les mesures sanitaires à l'entrée de l'Ehpad Maisonnée Boisvallon. © Radio France - Claudie Hamon

Même chose pour le plan bleu canicule "Nous sommes rodés à l'organisation de ce genre de procédures" explique Coralie Bégnis, la directrice. "Notre personnel est formé chaque année à la surveillance des personnes âgées. Nous dressons des fiches hydratation pour les résidents les plus fragiles et toute la journée nous incitons nos résidents à boire." Et par chance, tout l'établissement est climatisé, même les chambres.

Les animations ont repris au sein de l'Ehpad avec toutes les précautions sanitaires. © Radio France - Claudie Hamon

Un confort qu'apprécie Marie-Claude, une résidente de 85 ans "quand il fait chaud dehors, je me réfugie dans ma chambre. Heureusement qu'il y a la clim. Sinon, ce serait dur. Je vais aussi dans le jardin de la résidence. Il y a un petit coin ombragé où j'ai l'autorisation de jardiner. Il y a un banc, de l'ombre. Je me fais plaisir. Et puis je n'oublie pas de boire ! J'ai mon demi litre le matin et mon demi litre l'après midi, ça me suffit."

Les mesures de précautions à l'accueil de l'Ehpad Maisonnée Boisvallon à Ceyrat. © Radio France - Claudie Hamon

Heureusement, l'Ehpad Maisonnée Boisvallon a été épargné par le coronavirus. Aucun résident, aucun personnel n'a été contaminé. Un mois après le dé-confinement total, des mesures sanitaires sont toujours en place. Et la directrice est globalement satisfaite. "Toutes les procédures que nous avons mises en place ont porté leurs fruits. Nous n'avons constaté aucun glissement, aucune perte de poids chez nos résidents pendant le confinement."