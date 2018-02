Clermont-Ferrand puy-de-dôme

Le choix du futur président du groupe Michelin sera proposé le 18 mai prochain lors l'assemblée générale des actionnaires à Clermont-Ferrand. Mais le nom du successeur de Jean-Dominique Senard ne fait guère de doute. Cadre du manufacturier clermontois depuis 20 ans, Florent Menegaux, qui fêtera ses 56 ans à la mois du mois de février, occupe la fonction de directeur général exécutif depuis près de deux ans. Il a notamment la lourde tâche de copiloter la réorganisation mondiale actuelle de Michelin. Florent Menegaux sera secondé à la présidene par Yves Chapot, également membre du comité exécutif.

Il connait le groupe sur le bout des doigts - Jean-Dominique Senard

Dans une interview accordée à nos confrères du journal La Montagne, Jean-Dominique Senard justifie le choix de son successeur « Florent Menegaux a toutes les qualités nécessaires pour prendre ma succession... Des qualités humaines, essentielles pour Michelin ; une vision stratégique exceptionnelle et, parce qu’il y travaille depuis plus de vingt ans sur des postes très variés et dans différentes zones géographiques, il connaît le groupe sur le bout des doigts. C’est avec lui que j’ai préparé nos orientations stratégiques depuis quelques années ; il a été nommé directeur général exécutif il y a un an. Le groupe sera entre de bonnes mains ».

Jean-Dominique Senard © Radio France - Isabelle Gaudin

Jean-Dominique Senard, qui vient d'être écarté de la course à la présidence du Medef (limite d'âge), n'a pas souhaité renouveler son mandat. L'actuel président précise toutefois qu'il ira au bout de son mandat en mai 2019. C'est donc bien lui qui présentera les résultats annuels du groupe Michelin lundi prochain, place Vendôme à Paris.

Florent Menegaux chez Michelin