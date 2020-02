Clermont-Ferrand : l'avenir de la sucrerie de Bourdon se joue en ce moment sur fond de licenciements

L'avenir du site de Bourdon se joue en ce moment. Plusieurs repreneurs s'intéressent au site mais la piste la plus sérieuse est celle d'une grande brasserie d'envergure internationale. Une information à prendre encore au conditionnel.

Alors que les premiers salariés viennent de recevoir leur lettre de licenciement, l'avenir du site de la sucrerie se joue en ce moment. Plusieurs pistes sont à l'étude notamment celle d'Anheuser-Busch InBev, une grande brasserie belgo-brésilienne qui possède des marques célèbres comme Leffe, Corona ou Stella Artois. Si cela se confirme, ce serait une excellente nouvelle pour l'avenir du site.

L'entrée du site industriel de Bourdon. © Radio France - Claudie Hamon

Cela fait plusieurs semaines que l'information circule au sein de la sucrerie. Et même si la direction du site refuse d'en parler officiellement à l'extérieur, le dossier de la brasserie géré par la région Auvergne-Rhône-Alpes semble sérieux. "On a vu une entreprise faire des sondages du sol, pour vérifier la qualité du site" explique Brice Laurier, secrétaire CGT du CE. "Sans doute d'éventuels repreneurs qui veulent s'installer ici. La direction nous tient régulièrement au courant de l'avancée du dossier. Plusieurs projets sont effectivement en cours, mais ce serait super qu'une grosse entreprise reprenne entièrement le site !"

De nombreux atouts pour séduire un industriel

L'ancienne sucrerie a de nombreux atouts. Le site de 50 hectares est situé à deux pas de l'aéroport, de l'autoroute, une voie ferrée encore active entre directement dans l'usine. La station d'épuration de Clermont-Ferrand est attenante. Le site est une excellente plate-forme pour commercer avec les pays du sud de l'Europe, c'est d'ailleurs ce qui avait plu à Cristal Union à l'époque du rachat. Enfin, le bassin d'emploi et de compétences clermontois est dynamique.

Des licenciements progressifs jusqu'en juin

En attendant, l'annonce du repreneur, les livraisons de sucre et de mélasse se poursuivent à la cristallerie jusqu'au mois de mai. Sur les 80 salariés, la moitié a déjà reçu sa lettre de licenciement. A la fin du mois de février, 10 partiront en pré-retraite. Cinq ou six sont en passe de trouver un nouveau poste. D'autres sont suivis par le cabinet de reclassement. D'autres encore ont déjà décidé de rester au sein de Cristal Union et déménageront sur un autre site du groupe à Corbeilles-en-Gatinais ou à Pithiviers-le-Viel, au nord d'Orléans.