Clermont-Ferrand : l'Etablissement Français du Sang en pénurie... de médecins

Clermont-Ferrand, France

Une nouvelle collecte de sang est organisée ce mardi de 16h30 à 19h30 à la maison de quartier de La Glacière (rue Abbé Prevost) à Clermont-Ferrand. Mais le don de sang n'est pas l'unique préoccupation de l'Etablissement Français du Sang en Auvergne. L'EFS est aussi à la recherche... de médecins. À Clermont-Ferrand, au début de cette année, ils étaient sept médecins au sein de la structure. Mais l'année prochaine, ils ne seront plus que trois. Et ils seront employés à temps partiel. Actuellement trois postes sont à pourvoir.

Toutes les professions médicales souffrent, nous aussi

Parmi les trois médecins qui seront encore présents l'année prochaine, un pourrait déjà partir à la retraite. Le Docteur Argaud, responsable du site et du service prélèvement à Clermont-Ferrand, explique : " Il ne voudrait plus travailler mais il sait à quel point c'est important d'être là pour recueillir le sang des donneurs." En France, 250 offres d'emploi sont disponibles. Le docteur Argaud ajoute "Il y a un vieillissement global de toutes les professions médicales, c'est à notre tour maintenant."

Un métier pas comme les autres

Être médecin de prélèvements, c'est être au contact des donneurs de sang et des bénévoles qui participent au bon déroulement de la collecte de sang. Un travail passionnant selon le Docteur Argaud : "c'est un travail en équipe et qui tourne autour du relationnel. On est au contact permanent avec des bénévoles qui sont là pour sauver des vies ! Il n'y a rien de plus beau, non ?"