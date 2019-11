Clermont-Ferrand : la cité administrative sera rénovée assure le gouvernement

Clermont-Ferrand, France

Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics, l'a validé ce vendredi. La cité administrative de Clermont-Ferrand, qui se trouve rue Pélissier, sera rénovée. "Cette décision s'inscrit dans le cadre d’un programme de rénovation des cités administratives sans précédent, doté d'un milliard d'euros sur la période 2018-2022 et adopté dans la loi de finances pour 2018" explique dans un communiqué Gérald Darmanin.

Une facture énergétique réduite de 43%

Le ministère promet une rénovation d'ampleur de ces vieux bâtiments, dont certains datent du XIXe siècle. Des travaux de rénovation thermique (isolation de façades et des toitures, ventilation, renouvellement partiel des menuiseries extérieures) seront menés. "La facture énergétique sera ainsi réduite de plus de 43 %" promet le ministère. Des travaux d’aménagement et de densification des surfaces vont également être réalisés. Le but étant de rentabiliser les 9 000 m² de surface pour accueillir d'autres services dans ces bâtiments. La cité administrative de Clermont-Ferrand accueille 360 agents.

Ce projet doit être livré en novembre 2022. Il a été labellisé par la CNIP (Conférence nationale de l’Immobilier public). La préfète du Puy-de-Dôme, la direction de l'immobilier de l’État et les chefs de services vont désormais s'atteler à préciser le contour de cette rénovation.

Aurillac également cité par le ministère

Parmi les 35 projets de rénovation qui ont été validés par le ministère de l'Action et des Comptes publics, il y a également la cité administrative d'Aurillac. Cette ancienne caserne militaire datant de 1886 avait déjà fait l'objet d'un désamiantage en 2015 et 2016. Il s'agira, selon Bercy, "d'optimiser l'occupation du site, sans travaux majeurs de restructuration, et de créer des postes de travail supplémentaires". Là aussi, la problématique écologique devrait être prise en compte : les bâtiments seront raccordés au réseau de chaleur "bois" de la commune. La facture énergétique devrait être réduite de 42%.