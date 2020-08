Clermont-Ferrand : la Coopérative de mai emprunte 500.000 euros... en attendant les concerts assis

Un sentiment d'oubli et d'injustice. Les professionnels du monde de la culture qui seront reçus ce mardi par la ministre Roselyne Bachelot sont dépités. Après un été sans spectacle ni représentation, et à deux semaines de la rentrée, ils n'ont ni certitude, ni garantie. Exemple, les salles de concerts. Depuis le 15 août, il est possible d'en organiser devant plus de 5.000 personnes mais sous conditions... Masques pour tous les spectateurs et le monde assis. Mêmes directives pour les structures plus petites comme la Coopérative de mai à Clermont-Ferrand.

L'incontournable salle clermontoise a d'ailleurs initié le mouvement "Concerts debout, touchés en plein cœur” le mois dernier. Une lettre ouverte des structures artistiques et musiciens français adressée au gouvernement et signée par des milliers de personnes. L'objectif est d'obtenir une échéance claire pour la reprise des concerts en configuration debout. France Bleu Pays d'Auvergne fait le point avec Didier Veillault, le directeur de la Coopérative de mai.

France Bleu Pays d'Auvergne : En attendant d'en savoir plus avec Roselyne Bachelot, l'organisation des concerts va se faire avec quelles normes ?

Didier Veillault : Au moment où on se parle, il y a une grosse mobilisation. La Coopérative de mai a été à l'initiative du mouvement. On a essayé d'interpeller le gouvernement avec un lettre en lui disant "vous nous avez oubliez, qu'est-ce qu'il en est ? la rentrée c'est demain..." On n'a pas obtenu grand-chose. Pour l'instant, les conditions sont un peu floues. Pour ce qui concerne nos salles, les consignes sont pas de concert debout et de la distanciation sociale. Tous les concerts seront donc assis à la Coopé. Ce qui exclut d'en organiser au club. Donc ce sera uniquement la grande salle, qui a une capacité de 800 places assises. On va pouvoir organiser des concerts de 4 à 500 personnes. On a eu ces infos il y une dizaine de jours, il va donc falloir nous organiser et essayer de proposer à nos publics des versions différentes des spectacles qu'on avait prévu.

FBPA : Un nouveau protocole sanitaire doit être précisé prochainement pour les entreprises.

DV : Oui, il va falloir s'organiser par rapport à ça. il va falloir aussi qu'on s'organise par rapport aux artistes, à commencer par les jeunes artistes programmés à la rentrée. Vont-ils être d'accord pour jouer dans ces conditions-là ou pas ? C'est un peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Pour les publics, c'est pareil, comment vont-ils se comporter ? On va essayer de préparer cette rentrée, qui est forcément très compliquée. Roselyne Bachelot va recevoir les organisations professionnelles. J'espère qu'elle va nous apporter des précisions dans un sens ou dans un autre.

Cela fait partie de notre travail de bien accueillir les gens - Didier Veillault

FBPA : Pendant ce temps-là, le Puy du Fou accueille 9.000 spectateurs. Vous le vivez comment ?

C'est un peu énervant. La lettre écrite au gouvernement, signée par des milliers de gens, c'est aussi en réaction à ça. Les musiques actuelles sont les oubliées de l'histoire. De permettre cela au Puy du Fou et de n'avoir aucune réponse pour nos salles, nos clubs, c'est agaçant. J'espère que tout cela va nous être précisé. C'est très énervant, d'autant que ça permet aussi des tenues de concerts dans des conditions que nous déplorons aussi. On a vu certaines images, de raves, de concerts un peu sauvages dans des bars, très loin des conditions que nous proposions pour l'accueil du public. Il n'est pas question de faire n'importe quoi. On est des professionnels, cela fait partie de notre travail de bien accueillir les gens. On n'est pas à côté de la crise, on est en plein dedans. Si le Puy du Fou peut accueillir 9.000 spectateurs, nos salles sont aussi capables d'accueillir du public dans des conditions définies en concertation avec les autorités.

Un demi-million emprunté

FBPA : Vous subissez aussi les conséquences économiques de cette crise sanitaire. Comment votre équipe vit cette période incertaine ?

C'est vrai que le gouvernement a mis rapidement en place du chômage partiel et des aides. Il a été réactif, mais cela reste une catastrophe. C'est aussi angoissant pour les équipes, de ne pas savoir ce qu'il va se passer. Le manque de perspectives est un peu anxiogène, d'autant qu'on voit la situation se dégrader à droite, à gauche. C'est compliqué pour nos équipes, c'est également compliqué financièrement. La Coopé a fait un emprunt de 500.000 euros garanti par l'état, qui va nous permettre de tenir la route jusqu'à la fin de l'année. Après si la situation perdure, ça commencerait vraiment à être compliqué. Heureusement nos partenaires, la ville, la métropole, le département et la région, nous ont assurés le maintien des subventions pour l'année 2020, cela a été un grand soulagement au début de l'été.