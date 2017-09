Clermont-Ferrand : la libraire des Volcans fête ses 3 ans et s'agrandit

Trois ans après la reprise en société coopérative de la librairie des Volcans, le bilan est positif. La librairie compte désormais 19 salariés co-propriétaires de plus et elle va bientôt acquérir une deuxième librairie à Riom.

C'était jour de fête dans la librairie des Volcans, ce samedi 22 septembre, concert, exposition, conférence... car la librairie des Volcans, située boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand, vient de fêter ses trois ans d'existence depuis sa réouverture et elle affiche un beau bilan. Elle s'agrandit avec l'arrivée de sept nouveaux salariés sociétaires et va bientôt acquérir une deuxième librairie.

Sept sociétaires de plus

Mais l'histoire avait bien mal commencée. En 2013, les Volcans sont placés en liquidation judiciaire. 12 des 33 salariés décident de reprendre l'entreprise. Ils montent une SCOP, une société coopérative où ils deviennent salariés et gérants. Ils embauchent ensuite d'autres salariés. Aujourd'hui, ils sont 43 comme les 43 années d'existence de cette institution clermontoise.

Désormais ils sont 19 sociétaires aux Volcans, soit un peu moins de la moitié des salariés. Le conseil d'administration a validé les candidatures de 7 salariés dont Matthias. Il s'occupe du rayon polar à l'entrée de la librairie. Pour le jeune homme, devenir sociétaire était quelque chose de "naturel" et qu'il avait tout de suite envisagé quand il a démarré aux Volcans. Matthias a écrit une lettre de motivation mais "le meilleur argument c'est notre attitude au quotidien depuis trois ans qu'on travaille ici".

Matthias apporte 7.500 euros au capital de l'entreprise, une somme qui peut être échelonnée dans le temps. Il change de statut et passe de salarié à salarié sociétaire "Cela ne change rien et ça change tout en même temps. On va devoir se lever peut-être un peu plus tôt quelquefois pour les réunions entre associés mais on va continuer à travailler comme avant. Cela rend fier de travailler aux Volcans et puis cela rend humble en même temps car on doit faire en sorte que cela continue à marcher, à satisfaire les clients et répondre aux exigences des Volcans".

Une deuxième librairie bientôt rachetée à Riom

Pour la gérante Martine Lebeau : "c'est du bonheur". Elle raconte : "On était sûr de la réussite mais on imaginait pas aussi bien". La librairie des Volcans a dépassé ses objectifs prévisionnels "tous les voyants sont au vert" explique Martine Lebeau. Et les projets sont nombreux comme le rachat d'une autre librairie à Riom d'ici janvier prochain. Cela permettra selon Martine Lebeau de sauver une librairie ainsi que deux emplois.