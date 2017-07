Clermont-Ferrand : la gare s'équipe de casiers de livraison en consigne automatique pour vos colis postaux

Depuis 3 semaines, il est possible de se faire livrer ses colis postaux en consigne automatique en gare de Clermont-Ferrand. Un service de la poste disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Le service de livraison en consigne n'est pas nouveau mais la gare de Clermont-Ferrand est la première à recevoir le dispositif pickup station, un service de la Poste. Pickup station, une filiale de la Poste a déjà installé une centaine de consignes dans les gares de France, suivra la gare de Vichy d'ici la fin de l'été. La consigne automatique des colis en gare est un mode de livraison supplémentaire de chronopost et de colissimo et ça ne coûte pas plus cher.

La consigne automatique Pickup Station en gare de Clermont-Ferrand. © Radio France - Claudie HAMON

Un service disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

C'est au moment de commander votre article que vous choisissez votre mode de livraison. Vous avez le choix entre recevoir votre colis à la maison, au bureau de poste ou en Point Relais et maintenant en pickup station, en gare de Clermont-Ferrand. Dès que votre colis est livré vous recevez un sms ou un mail, et vous avez trois jours pour venir le récupérer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et sans surcoût. Il suffit de composer sur l'écran votre identifiant et code de validation et la trappe du casier où est votre colis s'ouvrira automatiquement. Le pickup station de la gare de Clermont-Ferrand possède 87 casiers de différentes tailles. Il est situé en bas de l'escalier roulant côté parvis. Une centaine de pickup station existent pour l'instant dans les gares de France. A l'horizon 2020, il y en aura 250. Les clients du réseau Mondial Relay peuvent également se faire livrer leurs colis dans les casiers automatiques Abricolis d’InPost présents à Clermont-Ferrand et Issoire notamment.