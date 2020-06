Les Flixbus Clermont-Nice et Clermont-Lyon redémarrent cette semaine, au plus grand soulagement des Transports Coudert, partenaire de la compagnie.

Clermont-Ferrand : la reprise des Flixbus vers Nice et Lyon

Il est temps que Flixbus reprenne du service. Pour traverser la crise, Guy Chaptard, le directeur des Transports Coudert a dû mettre ses 23 chauffeurs en chômage partiel. Heureusement, les lignes Clermont-Nice et Clermont-Lyon sont parmi les plus fréquentées. Mais il faut que les voyageurs reviennent.

Toutes les précautions sanitaires sont prises, assurent Guy Chaptard, le directeur des Transports Coudert. © Radio France - Claudie Hamon

"Toutes les mesures de protection sanitaires seront prises," assure Guy Chaptard, le directeur des Transports Coudert, partenaire de Flixbus, "les masques sont obligatoires pour les plus de 11 ans, du gel hydroalcoolique sera disponible à bord et nos chauffeurs sont briefés pour la gestion des passagers et des bagages. Seules les deux places derrière le conducteurs sont condamnées. Le reste du bus sera disponible."

Les 12 Flixbus de la société Coudert sont restés au garage pendant trois mois. © Radio France - Claudie Hamon

"Il faut que les voyageurs reviennent !"

Guy Chaptard est bien sûr heureux que ses véhicules reprennent la route. _"Une reprise très lente, seulement quatre bus vont circuler entre Nice et Lyon, Grenoble, et seulement huit de nos 23 chauffeurs vont retravailler_. Je ne suis pas très optimiste pour les six prochains mois. Clermont-Turin ne va sûrement pas redémarrer cet été. Pour les autres lignes, Flixbus attend qu'elles fassent le plein pour rouvrir."

En attendant, Guy Chaptard ne désespère pas : "Il faut reconnaître que le chômage partiel nous a bien aidé, les traites des véhicules ont aussi été différées de plusieurs mois. On sait que les six prochains mois seront compliqués, mais cela fait partie des aléas d'une entreprise, nous n'avons pas le choix de serrer les dents et de redémarrer."