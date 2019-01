Clermont-Ferrand : la rue du Port retrouve sa boulangerie moderne

Depuis ce vendredi matin, la rue du Port compte désormais un nouveau commerce. Ophélie et Maxime redonne vie à la boulangerie moderne présente dans le quartier depuis 1905.

Ophélie et Maxence les deux jeunes boulangers de la rue du Port

Clermont-Ferrand, France

Les habitants de la rue du Port attendaient ce moment avec impatience. La boulangerie moderne ouvre à nouveau ce vendredi 25 janvier, dès 7 heures du matin. L'aventure commence par une petite annonce, lue sur le Boncoin. Un an après, Ophélie et Maxime s'installent enfin dans leur boutique art déco toute rénovée. Breton d'origine, Maxime a la passion du pain depuis tout petit. Et le pain promet d'être bon.

Maxime le boulanger de la rue du Port. © Radio France - Claudie HAMON

Et les gourmands du quartier seront ravis, la boulangerie moderne sera ouverte le dimanche.