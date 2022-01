Clermont-Ferrand : la sucrerie de Bourdon cédée à plusieurs entreprises de la région

On ne connait pas encore leur nom, mais la sucrerie de Bourdon va être cédée à plusieurs industriels du territoire. Sept entreprises, en majorité auvergnates sont actuellement en train de finaliser leur reprise. A terme cela représente 200 emplois.

L'avenir se précise pour le site de la sucrerie de Bourdon. Les 50 hectares seront tous cédés par morceaux plus ou moins grands à des industriels essentiellement de la région. La direction de Cristal Union ne souhaite pas encore communiquer leur nom car les sept entreprises retenues sont en train de finaliser leur reprise, une étape toujours délicate pour les deux parties, et surtout pour les 200 emplois envisagés.

La distillerie de la sucrerie sera réhabilitée. © Radio France - Claudie Hamon

Les industriels concernés ont déjà exprimés leurs besoins en surface. La bâtisse qui abritait la sucrerie et l'administratif sera entièrement détruite. A la place un bâtiment sera construit pour abriter une unité de production manufacturière qui a elle seule devrait employer une centaine de personnes.

Le silo de stockage du sucre va servir à de la maintenance aéronautique. © Radio France - Claudie Hamon

La distillerie datant de 1855 et le silo à sucre plus récent seront conservés. Ils seront entièrement réhabilités pour accueillir des ateliers de montage et de maintenance aéronautiques.

La sucrerie de Bourdon la plus ancienne et la plus au sud de France © Radio France - Claudie HAMON

A droite, en entrant sur le site, le château du Duc de Morny du XVIe siècle, visible de la route et reconnaissable à son campanile sera conservé et entièrement réhabilité pour accueillir des bureaux.

Le château du Duc de Morny - @archives

Enfin, la ligne de chemin de fer de l'usine encore sous contrat avec la SNCF est un atout pour les futurs industriels qui en feront bon usage.

Le site de la sucrerie de Bourdon s'étend sur 50 hectares. © Radio France - Claudie Hamon

Plus loin, les bassins utilisés pour laver les betteraves seront vendus probablement pour continuer à irriguer les 1400 hectares de cultures de la Limagne noire.

Par ailleurs, Cristal Union a fait don de plusieurs objets et documents aux musées clermontois et aux archives départementales qui détiennent désormais l'acte d'achat du site signé de la main même du Duc de Morny en 1837.

Les travaux de déconstruction devraient se poursuivre jusqu'à l'automne 2022. Quant aux 80 salariés de la sucrerie, la direction assure que 95% d'entre eux sont engagés dans un projet personnel de reclassement dont 70% sont déjà en poste.

Cristal Union représente 9 000 coopérateurs répartis dans huit sucreries en France.