Clermont-Ferrand : Le bureau de poste Saint-Eloi se refait une beauté

Plus de 300 clients se présentent chaque jour à ce bureau de poste clermontois. Fermés depuis plus de 3 mois, les locaux rouvriront fin avril dans un style plus moderne, mais surtout avec de nouveaux dispositifs pour faciliter l'échange et la proximité. Bonne nouvelle pour les habitants du quartier : les horaires d'ouverture sont étendues de 10 à 18 heures du lundi au vendredi, et de 9 à 12 heures le samedi.

La Poste Saint-Eloi souhaite s'adapter aux nouvelles pratiques des clients. © Radio France - Lou Momège

Le bureau de poste propose désormais des services plus numérisés pour permettre une meilleure autonomie à ses clients. Par exemple, un distributeur de timbres et d'emballages, ou encore une consigne DUO pour envoyer et recevoir des colis sans forcément passer par un intermédiaire.

Le coin banque a aussi eu droit a un coup de lifting. © Radio France - Lou Momège

Julien Barbry s'est en effet rendu compte qu'"avec le boom du e-commerce, il y a de plus en plus de colis". Le bureau n'oublie cependant pas ceux qui s'en sortent moins bien avec le digital, et prévoit un accompagnement renforcé.

L'espace "pro" présenté par Nathalie Robin, directrice du secteur Saint-Eloi. © Radio France - Lou Momège

Un nouvel espace est également dédié aux clients professionnels de La Poste, pour faciliter notamment les envois de colis et de lettres en nombre important.

La salle spécialement dédiée à l'examen du code de la route. © Radio France - Lou Momège

Dans une volonté de service de proximité, une salle a aussi été aménagé pour recevoir les candidats du codes de la route. Une pièce de 21 mètres carrés, qui pourra les accueillir du lundi au samedi, à partir du 9 mai.