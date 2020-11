Clermont-Ferrand : Le chantier du CROUS arrêté après "au moins" 7 cas de Covid-19 parmi les ouvriers

Le vrombissement des marteaux-piqueurs ne résonne plus 24 rue Amboise à Clermont-Ferrand, sur le chantier du CROUS. Le chantier a été arrêté ce week-end après que "au moins" 7 cas de Covid-19 ont été identifiés parmi la cinquantaine d'ouvrier fréquentant le site, selon la CGT.

Selon René de Froment, de la CGT construction dans le Puy-de-Dôme, cet arrêt du chantier a été décidé par la CPAM dans l'urgence. Le syndicat dénonce des mesures barrières "loin d'être respectées" sur le chantier.

Des mesures barrières "loin d'être respectées"

Nicolas Duvert travaillait lui sur le chantier du CROUS jusqu'à vendredi dernier. Il trouve que toutes les mesures n'ont pas été prises pour protéger les ouvriers du virus : "Il n'y avait pas de gel hydroalcoolique à l'entrée et certains ne portaient pas toujours le masque."

Il explique que des cas de Covid-19 s'étaient déjà déclarés parmi les électriciens sur le chantier, "il y a une dizaine de jours". Il ne s'était alors pas fait tester. C'est ce vendredi 6 novembre au matin qu'il a appris via son employeur qu'un membre de son équipe, "on est responsable de la peinture et de la toiture", avait été testé positif la veille au soir.

Aucune date n'est pour l'instant fixée pour la reprise des travaux sur le chantier du CROUS. © Radio France - Théophile Vareille

Tous les membres de son équipe sont alors allés se faire tester dans une pharmacie proche du chantier et deux d'entre eux, sur cinq, ont été déclarés positifs, portant à "au moins" 7 le total de cas de Covid-19 sur le chantier selon René de Froment de la CGT.

René de Froment demande par ailleurs "l'arrêt de tous les chantiers dans le Puy-de-Dôme de tous les chantiers où les normes sanitaires ne sont pas ou ne peuvent être respectées" alors que pendant ce second confinement tous les chantiers sont autorisés à se poursuivre.