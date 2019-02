Clermont-Ferrand : le Grand Débat National s'invite dans les quartiers populaires

Plus d'une trentaine de personnes étaient présents pour discuter et débattre

Clermont-Ferrand, France

Une petite salle du 19, rue des Hauts-de-Chanturgue, en plein quartier de Croix-de-Neyrat à Clermont-Ferrand. C'est ici que s'est réunie la trentaine de personnes, avant l'heure du dîner, pour débattre et discuter de deux grands thèmes : l'organisation des services publics mais aussi la démocratie et la citoyenneté.

Plus de services publics et plus de participation aux débats

Sous l’œil vigilant de l'animatrice du débat, Geneviève Séchaud (d'ordinaire présidente du CDOS, le comité départemental olympique et sportif), les différents citoyens ont pu s'exprimer. Parmi eux, il y avait une élue, Magali Gallais, conseillère municipale déléguée aux luttes contre les discriminations et à l'égalité homme-femmes. Ils ont réclamé plus de moyens pour l'hôpital public, mais aussi des moyens pour les services publics. "On a une Poste qui ferme dans le quartier de La Plaine. Comment on explique que j'aille à Jaude maintenant pour poster mes lettres ? Qu'est-ce qui fait qu'un quartier soit privilégié plutôt qu'un autre ?" explique cette présidente d'assocation venue s'exprimer ce mercredi soir.

Le Grand Débat fléché sur la porte du 19 rue des Hauts-de-Chanturgue © Radio France - Mickaël Chailloux

Les quartiers populaires s'expriment

"On va montrer à d'autres personnes que les citoyens et citoyennes des quartiers 'politique de la ville' veulent s'exprimer. On a vu que le niveau a été haut. Des gens sont venu aussi de loin du quartier et c'est bien" exprime Samir El Bakkali, président du Comité Régional Mosaïc Auvergne-Rhone Alpes. "Quand on donne la parole au peuple, il faut qu'on l'écoute" prévient-il quand même. Il y a une demande pour s'exprimer qu'il ne faut pas trahir estime Samir El Bakkali. "S'ils écoutent, ils trouveront la solution".

Le débat démarre aux Hauts de Chanturgue sur le theme de l’organisation de l’état et des collectivités territoriales #granddebatpic.twitter.com/QECz3E98uL — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 20, 2019

Le Grand Débat National aura de nouvelles contributions d'ici la fin de semaine dans la région. La ville de Saint-Flour (Cantal) organise son grand débat vendredi 22 février au gymnase de Bessette à partir de 17h30. Dans le Puy-de-Dôme, 30 autres réunions publiques sont prévues d'ici le 15 mars, fin du grand débat national voulu par le gouvernement. Ce sera le cas à Issoire vendredi, Cournon samedi et Saint-Laure dimanche.