Clermont-Ferrand : le marché Saint-Joseph attend toujours son ouverture le samedi

L'ouverture du marché Saint-Joseph une deuxième fois par semaine était annoncée pour le début de l'année 2017. En avril, elle n'a toujours pas eu lieu. En cause, le créneau du samedi matin, proposé par l'association de producteurs auvergnats La Jonquille.

La halle Saint-Joseph à Clermont-Ferrand affiche complet le vendredi matin avec une trentaine de producteurs locaux. Plus de places pour les petits nouveaux, or ils sont une vingtaine à être candidat pour tenir un stand au marché Saint-Joseph. Pour pouvoir les accueillir, l'adjoint au commerce Said Akim Bara, avait annoncé l'ouverture du marché Saint-Joseph, un deuxième jour par semaine. Mais le jour proposé par l'association de producteurs, La Jonquille, à savoir le samedi semble poser problème.

La mairie veut protéger le marché Saint-Pierre souffle-t-on au sein de La Jonquille. Deux problèmes à ne pas mélanger, rétorque Said Akim Bara. "Il ne faut pas mettre ces deux marchés en opposition. L'un avec une spécificité qui est plutôt locale, circuits courts, producteurs... L'autre a toute sa place dans l'approvisionnement alimentaire des restaurants et de l'ensemble des Clermontois autour du centre-ville", estime l'adjoint au commerce.

Said Akim Bara n'exclut donc pas totalement l'ouverture du marché Saint-Joseph le samedi matin. Les producteurs tiennent à ce créneau, comme Alain, éleveur de porcs dans l'Allier :

" Le samedi, on toucherait une autre clientèle, une clientèle qui travaille le vendredi et pourrait se libérer le week-end. Ouvrir un autre jour de la semaine, j'y vois peu d'intérêt. "

Des petits producteurs et des aliments locaux, voilà ce que recherchent les clients du marché Saint-Joseph. Pas question donc de se reporter sur un autre marché, ouverture le samedi ou non.