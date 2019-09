Clermont-Ferrand : le personnel soignant du CHU plus mobilisé que jamais

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

"Admission directe" pour les personnes âgées, "vidéo-surveillance" dans tous les Samu, Agnès Buzyn a dévoilé ce mardi ses premières mesures pour tenter de désamorcer le conflit aux urgences, un conflit étendu à 200 services en France.

Au CHU Gabriel Montpied quatre services sont aujourd'hui en grève ; les urgences bien-sûr mais aussi les services de réanimation, de maladies infectieuses, du Samu, sans parler des pompiers.

Des incitations financières sous forme de bonus

La ministre de la santé a promis une incitation financière, sous forme de bonus aux hôpitaux qui mettront en place ces mesures "inventives" qui fonctionnent comme l'admission directe pour les personnes âgées, la vidéo-assistance entre le Samu et les Ehpad pour évaluer les pathologies.

Agnès Buzyn propose également de s'appuyer sur les médecins libéraux pour réaliser des examens médicaux sans avance de frais, comme aux urgences. Pour pallier le manque de médecins, les personnels paramédicaux pourront également prescrire des radiographies ou réaliser des sutures contre le versement d'une "prime de coopération" de 80 euros nets par mois.

Pascale Guyot déléguée FO santé devant le CHU Gabriel-Montpied © Radio France - Claudie Hamon

Désamorcer un conflit qui dure

Pour Pascale Guyot, déléguée FO santé, "ces mesures ne résolvent pas le problème de manque de personnel. Le gouvernement tente de désamorcer un conflit qui dure. La seule chose que nous avons obtenu par la mobilisation c'est nos 500 euros de prime de risque. Pour le reste on ne se fait aucune illusion."

Des moyens humains et matériels

"Nos urgences sont surchargées. Notre service reçoit en moyenne 180 patients par jour, pour une capacité bien inférieure," explique cette infirmière des urgences Montpied. "Nous "entassons" nos patients dans les couloirs pendant des heures, on les déshabille devant tout le monde. On ne respecte pas leur intimité et leur pudeur. Les urgences ont besoin de moyens humains et matériels. On a besoin aussi de lits d'aval supplémentaires pour désengorger les urgences. Et comment vont faire les médecins de ville déjà saturés si le Samu leur envoie des patients supplémentaires ? _Ces mesures ne répondent pas du tout aux attentes des personnels soignants._"

Des personnels soignants toujours mobilisés

Loin de calmer les esprits, ces mesures renforcent au contraire la détermination des personnels soignants. Une assemblée générale des délégués de tous les services en grève est prévue le 10 septembre à 12 h à la bourse du travail de Saint-Denis. Plusieurs syndicats de médecins ont déjà annoncés qu'ils rejoindraient le mouvement des urgences comme le syndicat FO des médecins hospitaliers et le syndicat Jeunes médecins.