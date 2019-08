Clermont-Ferrand : le rush des abonnements T2C avant la rentrée

Trams et bus de la T2C reprennent leurs horaires habituels ce lundi. Une semaine avant la rentrée scolaire, c'est la fin de la pause estivale, comme le symbolise pour les clermontois la file d'attente à l'espace T2C pour la reprise des abonnements.

Clermont-Ferrand, France

Les abonnés ont été avertis par SMS, par mail ou par courrier à la fin juin. L'accueil de l'Espace T2C (avenue du général de Gaulle, près de la place de Jaude) a été renforcé, passant de 6 à 11 guichets. Cela a permis jusqu'à présent de limiter l'attente pour les clients qui sont venus prendre ou renouveler un abonnement. Mais tout le monde n'anticipe pas son achat et la queue devrait être longue cette semaine, comme à chaque période de rentrée.

L'année dernière, 25.000 personnes avaient pris leur précaution durant l'été. Mais entre le 22 août et le 8 septembre, la semaine d'avant et celle d'après la rentrée, 12.000 personnes étaient venues chercher leur abonnement. Un afflux massif en quelques jours, difficile à réguler.

120.000 voyageurs sur le réseau T2C

Au total, près de 44.000 personnes possèdent un abonnement à la T2C, dont près de la moitié sont des abonnements solidaires, à tarif réduit. Près de 20% sont des abonnements annuels, en majorité pour les jeunes. L'abonnement moins de 26 ans n'a pas bougé (246 €uros) malgré l'augmentation annuelle des tarifs du 1er juillet dernier. Une hausse moyenne de 3,9% qui ne concerne pas non plus les billets à l'unité.

L'Espace T2C à Clermont © Radio France - Emmanuel Moreau

En plus de l'Espace T2C, le seul point de vente, trois ventes délocalisées vont avoir lieu cette semaine dans des communes de l'agglomération : le 29 août à Cébazat, le 30 à Cournon et le 31 à Lempdes. Le renouvellement d'un abonnement par internet n'est pas faisable actuellement mais cela devrait être possible bientôt.

Chaque jour, 120.000 voyageurs empruntent les transports en commun clermontois, dont 65.000 rien que pour le tram.