Clermont-Ferrand : le Secours Populaire transforme des euros en centimes pour les étudiants

Pendant deux jours, ce sont les soldes au vestiaire du Secours Populaire, situé rue du Docteur Nivet à Clermont-Ferrand. Avec une remise de 60% sur chaque article, vêtements, vaisselle, déco à prix bas. Mais attention cette opération est exclusivement réservée aux étudiants, carte à l'appui.

Des vêtements déjà pas chers à 60% pour les étudiants. © Radio France - Claudie Hamon

En temps ordinaire, le Nivet Shop du Secours Populaire de Clermont-Ferrand est ouvert à tous, trois jours par semaine, les mardi, mercredi et jeudi de 9h à 17h. 150 à 200 personnes franchissent la porte du magasin solidaire chaque jour.

Cette fois, les bénévoles du Secours Populaire déroulent le tapis rouge aux étudiants ce vendredi de 9 h à 17 h et ce samedi de 9 h à 16 h.

Derrière sa caisse, Claudine, la championne du calcul mental. © Radio France - Claudie Hamon

Dans le hangar solidaire, une vingtaine de bénévoles accueillent les étudiants, avec leur sourire masqué. Derrière la caisse du magasin solidaire, il y a Claudine, une experte du calcul mental. "C'est la première fois que le Secours Populaire organise une braderie pour les étudiants. C'est tellement difficile pour eux, en ce moment. Il faut les aider. Tout ici est à moins 60%, un objet à un euro est vendu 60 centimes. Ils peuvent au moins se faire plaisir pour presque rien. En plus, on offre aux filles des protections périodiques. On les aime tellement. "

A la braderie du Secours Populaire, on trouve aussi de la vaisselle et de la petite déco. © Radio France - Claudie Hamon

Le hangar solidaire à peine ouvert, de nombreux étudiants se présentent déjà à l'entrée. Après avoir présenté leur carte, ils peuvent faire leur marché. Laurie est étudiante en droit. Elle vient de Bordeaux. "C'est vraiment super d'organiser ça pour nous. J'ai trouvé, des écharpes, un pull, un sac à main et un jeu pour inviter les copains à l'apéro. Tout ça pour 5,80 euros."

Tout est 60% à la braderie du Secours Populaire. © Radio France - Claudie Hamon

Paul a trouvé juste ce qu'il lui faut, "deux chemises pour deux euros. Vraiment, ce qu'il me faut. _C'est gentil de faire ça pour nous. Ça fait plaisir. Je ne connaissais pas l'endroit, je reviendrai peut-être._"

La braderie du Nivet Shop sera peut-être reconduite ou bien, "ce sera le Secours Populaire qui viendra à eux," précise Claudine, "on ne sait pas encore quelle forme cela prendra mais on renouvellera l'opération, c'est sûr !"

Tous les objets et vêtements du vestiaire du Secours populaire proviennent de dons de particuliers ou des fins de stocks des magasins qui sont ensuite triés et étiquetés. Tout le monde peut déposer des objets aux jours et aux heures d'ouverture du Nivet shop.