Clermont-Ferrand : le siège de Michelin plus ouvert sur la ville

Après quatre ans de travaux, le nouveaubâtiment d'accueil du siège des Carmes s'ouvre enfin au public et sur la ville. "Nous devions avoir un accueil digne d'une entreprise du CAC 40," précise Frédéric Lhorphelin, directeur des Sites Tertiaires. Ce qui frappe en pénétrant dans ces 4000 m2, c'est la clarté et la transparence des lieux.

Le nouveau bâtiment d'accueil du siège de Michelin à Clermont-Ferrand. © Radio France - Claudie Hamon

Au fond de l'accueil, le public peut découvrir derrière les vitres, le campus interne de Michelin où il fait bon déambuler d'un bâtiment à l'autre ou s'attarder au bord de la Tiretaine, mise au jour. Un lieu largement fleuri, exclusivement réservé aux salariés du groupe et aux abeilles des ruches toutes proches.

C'est l'endroit favori de Florent Menegaux, le président du groupe. " A côté de la Tiretaine on a laissé une forme de nature sauvage qui reprend ses droits, et j'aime me poser au bord de l'eau et regarder les abeilles butiner les fleurs."

Le Campus interne de Michelin aux Carmes. © Radio France - Claudie Hamon

Le hall d'accueil de 4 000 m2 est composé de plusieurs espaces différents. Deux zones d'attente où il est possible de travailler sur son ordinateur, un parcours des mobilités, une exposition temporaire et un lieu studieux ou ludique pour les collégiens des salariés après l'école. Une idée qui a germé lors de groupes de travail au sein du siège et validée par la direction départementale de la cohésion sociale. 90 parents ont déjà adhéré au projet.

L'Espace serre au siège Michelin. © Radio France - Claudie Hamon

Dans l'espace "Expérience serre", vous saurez tout sur l'histoire du caoutchouc naturel et de son implantation à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, Michelin est engagé dans la production durable, la manufacture utilise près d'un million et demi de tonnes de caoutchouc par an, du Brésil, d'Indonésie, de Thaïlande. Lors de la visite, vous serez accompagné d'un guide d' l'Aventure Michelin. Les visites se font sur réservation sur le site.

L'Espace serre du siège Michelin aux Carmes. © Radio France - Claudie Hamon

Ce nouveau bâtiment n'est que le début de la transformation de Michelin dans la ville. "On a un très gros projet dans le cadre de parc Cataroux," précise Florent Menegaux, "l'usine de 50 hectares sera reconvertie en plusieurs pôles. La manufacture des talents, une nouvelle manière de former les collaborateurs de Michelin du monde entier, on construit également un pôle matériaux durables et biotech qui va générer de l'emploi, un pôle innovation où s'installeront de nombreuses startups digitales. Enfin un dernier pôle "Culture, santé, loisirs", situé près des pistes qui sera en connexion avec l'ASM, avec la ville et avec l'Aventure Michelin qui va déménager."

En attendant ces investissements, Michelin a dépensé 20 millions d'euros dans ce nouveau bâtiment d'accueil. Et le budget de la transformation de la place s'élève à 11,8 millions d'euros. Une deuxième phase de travaux derrière le viaduc des Carmes sera livrée début 2024.