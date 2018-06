Les ambulanciers du SMUR de Clermont-Ferrand ont cessé le travail pour réclamer le maintien des effectifs. Le départ à la retraite d'un agent non remplacé désorganise le service et met en péril leurs missions.

Clermont-Ferrand, France

Dans le garage du SMUR, situé juste en dessous des agents du SAMU les ambulances sont à l'arrêt. Les 19 ambulanciers et les 16 infirmiers solidaires du mouvement sont en grève depuis ce jeudi matin, à l'appel de FO, CGT et SUD. Leur service fonctionne donc a minima avec du personnel assigné. Ils réclament à leur direction, le maintien des effectifs. Ils ont en effet perdu un poste après le départ à la retraite d'un ambulancier fin décembre.

Le SMUR de Clermont-Ferrand compte trois ambulances de réanimations et une de secours © Radio France - Claudie HAMON

La mutualisation d'un ambulancier avec les urgences

Sans cet agent, "notre service est désorganisé. Nous sommes obligés de revenir sur nos congés, nous accumulons les heures supplémentaires et nos comptes épargne temps débordent" argumente Olivier VINCENT, ambulancier en grève. Après avoir refusé dans un premier temps, la direction propose de remplacer le départ à la retraite mais en mutualisation avec le service des urgences. "Nous ne sommes pas des pantins qu'on déplace d'un service à l'autre", tempête cette ambulancière. "Ce n'est pas notre mission d'effectuer du brancardage et du déshabillage explique Olivier VINCENT, de plus la direction veut nous supprimer un ambulancier la nuit, ce que nous refusons catégoriquement. Ce poste en plus sert à renforcer les équipes, à trop tirer sur la corde, ça met en péril les patients mais aussi les équipes."

Le personnel du SMUR de Clermont-Ferrand en grève. © Radio France - Claudie Hamon

Les négociations se poursuivent avec la direction.