Clermont-Ferrand : les bikers au grand coeur organisent une collecte pour les sans-abris

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

2e édition "100 motos pour sans-abris" à Clermont-Ferrand, organisée à la fois à Bordeaux, Tours et Paris. Les motards de l'ONG United Riders ont dressé quelques tentes place de Jaude pour distribuer des vêtements chauds, des produits d'hygiène, des croquettes pour chien aux sans-abris. Les particuliers étaient aussi sollicités pour faire des dons directement sur place.

100 motos pour sans-abris place de Jaude à Clermont-Ferrand © Radio France - Claudie Hamon

Tout l'après-midi, des coiffeuses, des esthéticiennes bénévoles, une infirmière sont là pour les aider à retrouver une estime de soi et soigner leurs petits bobos. Un groupe de musique Blues-Rock Clermontois, les Watt TF animent également ce moment de solidarité.

La solidarité est dans l'ADN des motards

Qu'ils soient dans une association officielle ou simplement entre amis, les motards savent faire preuve de solidarité entre eux mais aussi envers les personnes les plus précaires. "_La solidarité est un mot clé dans le monde des motards_", précise Loïc Baptistini, l'un des organisateurs de l'événement. "On se salue, quand on se croise, c'est un principe de base. On s'entraide, mais aussi on essaie d'aider les autres, les plus précaires". Créée l'été dernier, l'antenne puydômoise des United Riders ne compte pour l'instant que neuf membres mais l'ONG peut compter sur tous les autres motards.

100 motos pour sans-abris sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand. © Radio France - Claudie Hamon

L'association organise régulièrement des collectes et des maraudes à Clermont-Ferrand et à Vichy. La prochaine collecte de croquettes pour chiens est prévue au magasin Animalis à Clermont-Ferrand le 16 novembre. Et le 7 décembre, collecte de produits d'hygiène au Cora de Vichy, suivie d'une maraude place Jean Epinat.