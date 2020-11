Clermont-Ferrand : les commerçants non-essentiels attendent avec impatience le feu vert du gouvernement

Alors que la grande distribution et Amazon France acceptent de reporter le Black Friday au 4 décembre comme le réclamait le gouvernement, les petits commerçants non-essentiels espèrent rouvrir le dernier weekend de novembre. Une date qui doit être entérinée ce vendredi après-midi au ministère de l'économie.

Ingrid vient de recevoir ses chaussettes de Noël. © Radio France - Claudie Hamon

Quoiqu'il en soit, les petits commerces sont prêts à appliquer un «protocole sanitaire renforcé» comme ils l'ont déjà fait lors du premier déconfinement.

Ingrid, de la lingerie Sauret à Clermont-Ferrand se demande ce qu'elle pourrait faire de plus : "Le gel hydroalcoolique, c'est fait ; le marquage au sol pour la distanciation, c'est fait ; un client pour quatre m2, c'est fait. Je pourrais peut-être organiser des rendez-vous ? Des tournées de livraisons ? Cela nous oblige à repenser notre organisation mais nous sommes prêts à tout pour rouvrir le plus tôt possible."

"C'est injuste et cruel de fermer les petits commerces de proximité", regrette Mikaël Chaillaud, président de l'association clermontoise Cœur de ville, "alors que les gens s'agglutinent dans les supermarchés. Le commerce de proximité, c'est du lien social, il contribue à l'attractivité des territoires. Il est urgent de les rouvrir !"

Un restaurant fermé. © Radio France - Claudie Hamon

La mairie de Clermont-Ferrand s'inquiète aussi pour la survie de ses bars et restaurants sans parler des boîtes de nuit qui n'ont jamais rouvert. Didier Muller, adjoint au commerce reçoit chaque jour plusieurs coups de fil de commerçants désespérés, jusqu'à tard dans la soirée. "Nous les aidons le mieux possible. Une aide logistique en plus de l'aide financière de la métropole mais on ne peut pas tout réparer, je crois que nos commerçants sont au bout du rouleau. Ils ont aussi besoin d'être écoutés et rassurés."

Si les bars et les restaurants restent fermés encore deux ou trois mois, certains établissements pourraient bien mettre la clé sous la porte. Au moins 40% d'entre eux estime Didier Muller.