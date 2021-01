Clermont-Ferrand : les commerces ne pourront plus ouvrir le dimanche pendant ce mois janvier

Les commerces clermontois ne pourront plus ouvrir les dimanches de janvier à partir de ce lundi 11 janvier.

L'arrêté de la préfecture autorisant les commerces clermontois à ouvrir les dimanches jusqu'à fin janvier a été suspendu par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Cette décision s'applique à partir de ce lundi 11 janvier, les commerces clermontois pourront donc ouvrir une dernière fois le dimanche ce 10 janvier.

Saisi en référé par la CGT, le tribunal adminsitratif juge qu'en autorisant les commerces à ouvrir le dimanche en janvier, le préfet "a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit au repos des salariés et à la protection sanitaire de la population."

Des arguments économiques et sanitaires

"C'est une victoire pour les salariés, qui ont droit à leur repos dominical, et une victoire pour les petits commerces," se réjouit Christophe Boucheix de la CGT du Puy-de-Dôme. "Ça ne sert à rien d'ouvrir le dimanche en janvier, on ne fait pas un bon chiffre et _les salariés sont lessivés après avoir travaillé tous décembre_, ça ne profite qu'aux grande surfaces."

Le président du tribunal administratif Philippe Gazagnes a lui surtout mis en avant des arguments sanitaires. Il note que permettre aux commerces d'ouvrir le dimanche risque "d’augmenter ainsi de fait les jours de circulation et donc de contamination [au Covid-19]", ce alors que par ailleurs les restaurants et établissements culturels restent clos.