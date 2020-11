Clermont-Ferrand : les librairies indépendantes organisent leurs livraisons sur place

L'étau se desserre pour les librairies. Elles sont désormais autorisées à vendre leurs marchandises mais sous certaines conditions. Les plages horaires doivent être précises et aucun achat doit se faire dans les rayons des magasins.

La librairie Les Volcans a du bâcher les rayons au sein de son magasin pour éviter que les clients ne se servent. © Radio France - Claudie Hamon

A la librairie des Volcans, les livraisons se font dans l'entrée. Un couloir a été balisé entre la caisse et le guichet où les commandes sont stockées. Une situation inédite pour Martine Lebeau, co-gérante de la Scop. "On a du couvrir les rayons à la portée des clients, car _il est interdit de choisir les ouvrages au sein du magasin_. On ne doit livrer que les livres commandés à l'avance."

Ce mercredi, seulement quatre salariés sur la quarantaine travaillent aux Volcans, parmi lesquels, Nadine, chargée habituellement du rayon livres de poche. Cette situation lui pèse car ses clients lui manquent déjà. "C'est frustrant la vente virtuelle. Notre métier c'est le conseil et l'échange avec nos lecteurs."

Dominique Minard gérante de La Librairie, rue des Gras regrette aussi cet aspect impersonnel du "click & collect ". "C'est le blues du libraire. Si vous ne parlez pas des livres, ils meurent.

Momie librairie, spécialiste des BD, mangas et comics. © Radio France - Claudie Hamon

Momie Librairie, avenue des Etats-Unis, organise également le click & collect. "Le lecteur commande sur notre site, par mail ou sur les réseaux sociaux. Quand il vient chercher ses livres, on peut également le conseiller pour ses achats de noël. C'est une période importante pour notre librairie. J'espère qu'on pourra fêter noël en famille."

Si vous souhaitez aider les librairies indépendantes vous pouvez également commander sur leur site régional.