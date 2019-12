Clermont-Ferrand : les policiers tournent aussi le dos à la réforme des retraites

Clermont-Ferrand, France

La réforme des retraites sur fond de surmenage met aussi les policiers dans la rue. Une vingtaine de fonctionnaires se sont rassemblés ce mercredi midi à l'appel de plusieurs organisations syndicales (Unité SGP - FSMI FO, Alliance et Unsa Police) devant le commissariat central de Clermont-Ferrand. Ils dénoncent l'explosion du temps de mobilisation depuis le mouvement des gilets jaunes et la multiplication des manifestations. Une présence permanente qui engendre une fatigue morale et physique. Les policiers dénoncent également des violences en forte augmentation.

Il y a une charge de travail qui augmente en permanence, tout le monde est fatigué - Frédéric Saby

Le secrétaire départemental du syndicat SGP Force Ouvrière dans le Puy-de-Dôme, Frédéric Saby, déclenche le gyrophare syndical : "Il est hors de question qu'on n'assume pas nos missions de service public, mais on demande à tous nos collègues de faire un minimum de choses, de limiter les convocations dans le cadre du suivi des affaires judiciaires, en tout cas, très peu de prise d'initiative..."

Frédéric Saby estime que la réforme des retraites va entraîner une forte baisse des pensions des fonctionnaires de police : "On a une estimation qui tourne entre 25 et 30% de baisse des pensions et forcément ça va engendrer une augmentation de l'âge de départ à la retraite. Sauf qu'on est sur un métier très particulier, très fatigant et extrêmement dangereux... Il y a une charge de travail qui augmente en permanence, tout le monde est fatigué, on n'en peut plus, alors qu'on a tenu cette république à bout de bras..."

Autre action symbolique illustrant ce ras-le-bol des forces de l'ordre, on a appris ce mercredi que 1048 CRS sont allés consulter leur médecin pour demander un arrêt maladie.