Clermont-Ferrand : les premières voitures à rénover du métro parisien sont arrivés aux ACC

Le marché de rénovation des rames de la RATP est une bouffée d'oxygène pour les 280 salariés des Ateliers de Construction du Centre, mais n'assure en rien leur pérennité. Un avenir des ACC, qui doit aussi passer par un prochain déménagement. Dans la zone des Gravanches ?

Les premières voitures des lignes 7 et 8 du métro parisien sont arrivées mardi par la route en convois exceptionnels. Une livraison de taille, proportionnelle à l'attente des salariés. Les élus du Syndicat des Transports d'Ile de France et les élus communistes et Front de gauche du Puy-de-Dôme étaient présents mercredi après-midi pour marquer l'événement. Après une phase indispensable de désamiantage, les agents des ACC pourront enfin s'attaquer à la rénovation des rames. De quoi assurer l'activité des Ateliers pour les quatre prochaines années.

Les élus du Syndicat des Transports d'Ile de France et les élus du Puy de Dôme © Radio France - Claudie Hamon

A terme, la RATP va leur confier 86 rames, soit 430 voitures à rénover. Les sièges et le revêtement au sol seront également refaits. Tout comme le pelliculage intérieur et extérieur. La durée de vie des voitures sera ainsi rallongée d'une quinzaine d'années. La livraison des premières rames prévue pour la fin de l'année 2021. Montant global du contrat : 53 millions d'euros. Pour autant, l'avenir du site est loin d'être garanti, car il dépend aussi du développement de l'industrie ferroviaire en France.

Une voiture de la ligne 8 de la RATP © Radio France - Claudie Hamon

Un déménagement aux Gravanches ?

Les marchés conclus avec la RATP pour son métro et avec le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes pour ses rames TER vont permettre de maintenir l'emploi à plein à moyen terme. Mais si l'avenir des ACC passe obligatoirement par un carnet de commandes bien rempli, il passe aussi par un déménagement. Le site actuel (rue Pré la Reine) est quasi-centenaire et n'est plus adapté aux nouveaux matériels.

Le site des ACC à Clermont-Ferrand © Radio France - Emmanuel Moreau

Deux sites potentiels ont été ciblés dans la ZAC des Gravanches. L'un des terrains appartient à l'armée. Il abritait jadis l'ERGM, l'Escadron de Réserve de la Gendarmerie Mobile. L'autre site, réservé par Clermont Auvergne Métropole, est également situé à proximité du magasin Ikéa. Les négociations sont en cours et elles avancent bien, selon le directeur des ACC, Jean-Marc Couderc. D'ici là, les Ateliers de Construction du Centre espèrent décrocher un nouveau contrat : celui du tramway de Charleroi en Belgique (soit 43 rames). Un tramway également nommé désir. La réponse est imminente.