Clermont-Ferrand : les salariés d'Auchan se battent pour garder leurs emplois

La direction du groupe Mulliez annonce une seconde vague de suppressions de postes au sein de ses magasins. Cette fois, un millier d'emplois sont menacés, des managers de caisses aux gestionnaires, en passant par le service après-vente et les RH.

Après le plan de départs volontaires début 2019 qui portait sur quelques 500 emplois, les salariés d'Auchan sont touchés par une nouvelle vague de suppressions de postes (1475 départs). Pour évoquer la situation, une douzaine de salariés et délégués locaux et nationaux CGT et FO venus de Bordeaux, Toulouse, Avignon ont organisé ce mardi matin "un café de la colère" au magasin Auchan Nord de Clermont-Ferrand.

Hier des héros, demain des chômeurs

Ils savent déjà que de nombreux métiers sont touchés par la réduction des effectifs. La CGT évoque 450 postes en moins à l'accueil des services après-vente, 300 dans les plateformes logistiques, 124 chez les managers de caisse et hôtesses de zone, 170 au sein des RH, 129 dans les services administratifs et 47 en contrôle de gestion.

Nouvelles suppressions d'emploi chez Auchan. © Radio France - Claudie Hamon

Pour l'instant, les hôtesses de caisse ne sont pas impactées directement "mais à terme, la direction prévoit 70% d'automatisation des caisses" précise ce délégué FO."Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'impact sur l'emploi ! C'est reculer pour mieux sauter."

_"On était adulé pendant le confinement, on nous remercie en supprimant nos postes"renchérit son collègue de la CGT. Nous étions hier, des héros, et nous serons demain des chômeurs. Quelle injustice !"_

Des suppressions de postes chez Auchan. © Radio France - Claudie Hamon

Pour connaître les détails des suppressions de postes dans chaque site, il faudra attendre la réunion nationale du CCSE (Comité central et économique) le mardi 22 septembre à Lille, au siège du groupe, et le vendredi 25 septembre dans chaque site.

On sait déjà que la plateforme logistique de Cournon devrait perdre une quarantaine de postes sur les 180, en raison d'une réorganisation des livraisons.