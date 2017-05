Clermont-Ferrand: les salariés du magasin Tati en grève aujourd'hui

L'ensemble des salariés de l'enseigne Tati ont lancé aujourd'hui une grève nationale. Ils s'inquiètent pour leur avenir après le redressement judiciaire de l'enseigne prononcé le 2 mai dernier.

Pour nous c'est le grand flou

Les 8 salariés du magasin Tati, situé Avenue Ernest Cristal à Clermont-Ferrand, ne savent pas à quoi s'attendre. Actuellement, il y a deux groupes qui sont candidats à la reprise de la fameuse marque au vichy rose et blanc. D'un côté, le PDG de GIFI, l'enseigne de décoration à bas prix, et de l'autre un consortium qui regroupe notamment la Foir'Fouille et Centrakor.

La Foir'Fouille et ses associés ont augmenté leur offre, ils proposent aujourd'hui de reprendre 108 magasins sur les 140 en France. Et également de maintenir les emplois de 1.051 salariés sur 1.754. Le PDG de GIFI de son côté prévoit de garder 120 magasins et 1200 salariés. Alors pour les salariés de Clermont-Ferrand, c'est clair: "Nous, on aimerait que ce soit GIFI qui rachète l'enseigne, en plus, ils conserveraient la marque Tati pour certains magasins. Mais, pour le moment pour nous c'est le grand flou" se désole Nathalie Servière, la porte parole du personnel.

C'est un mythe qui s'effondre

Les 8 salariés clermontois réclament de bonnes garanties dans l'éventualité de licenciements. Avec 15 ans d'ancienneté chez Tati, Myriam insiste sur un point: "Vous savez, chez Tati, ce sont essentiellement des femmes quarantenaires qui y travaillent, souvent célibataires avec des enfants". Le personnel est sonné, mais aussi la clientèle. "Les gens n'arrivent pas à croire que Tati peur fermer demain, c'est un concept qui marche et qui aide beaucoup de familles en difficulté, pour moi c'est un mythe qui s'effondre" ajoute Myriam.

Les pancartes affichées sur les vitrines du magasin Tati de Clermont © Radio France - Lauriane Havard

Quand à savoir si le magasin de Clermont-Ferrand risque d'être fermé, pour l'heure il est impossible de se prononcer, mais la CFDT s'inquiète à cause du loyer. "Même si le chiffre d'affaire est bon, le loyer est très élevé ici, alors c'est ce qui pourrait conduire à sa possible fermeture".

Les offres de reprise pourront encore évoluer d'ici demain soir. Le tribunal de commerce de Bobigny doit les examiner le 29 mai prochain.