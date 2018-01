Le Club Hôtelier Clermontois fait un bilan 2017 en demie-teinte. Si le taux d'occupation a été bon en juillet et août, il régresse sur l'année. Les hôteliers doivent faire face à une forte concurrence des logements chez les particuliers et une baisse du tourisme d'affaire.

Clermont-Ferrand, France métropole

Les hôteliers clermontois sont déçus de la fréquentation de l'année 2017. 65% de taux d'occupation sur l'année, c'est moins que Dijon, Poitiers ou Rennes. Le marché arrive à saturation, une conséquence de l'explosion des logements chez les particuliers mais aussi de nouveaux projets hôteliers sur la métropole. "Ce qui nous fait du tord c'est les nouveaux projets hôteliers en cours dans un marché déjà saturé" explique Delphine Giraud, présidente du club hôtelier et directrice du Novotel du Brézet.

Delphine Giraud, pdte du Club Hôtelier Clermontois, Gérald Souchon du Novotel du Brézet, Mona Seguin, de l'Arôme Hôtel et Valéry Esbelin du Relais des Puys à Orcines. © Radio France - Claudie Hamon

Cette concurrence tire les prix vers le bas, et les chaînes hôtelières haut de gamme en profite au détriment des hôtels 1 ou 2 étoiles. Mona Seguin de l'Arôme Hôtel à Orcines constate que même en été, les clients préfèrent payer deux nuits dans un hôtel haut de gamme avec spa et piscine que une nuit au même prix dans un hôtel classé mais plus modeste.

Conséquence, les hôtels classés 1,2 ou 3 étoiles doivent se rénover et enrichir leurs équipement en permanence. C'est ainsi que l'hôtel Le Relais des Puys à Orcines poursuit sa rénovation . Il va bientôt installer un sauna et un hammam et créer deux suites pour inciter la clientèle à séjourner plusieurs jours.

Moins de congressistes et toujours plus d'AirbnB

Le tourisme d'affaire a également baissé l'an dernier même si le nombre de manifestations est stable. Clermont-Ferrand a accueilli 18 congrès mais plus petits, conséquence 4 000 congressistes de moins en 2017.

Les hôteliers souffrent également de la concurrence d'AirbnB qui progresse. Lors du dernier sommet de l'élevage, les logements AirbnB ont pratiquement doublé. Ils sont passés de 621 logements à 1140.