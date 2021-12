Clermont-Ferrand : les transports en commun gratuits les weekends au moins pour deux ans

Les bus, le tramway et même les transports à la demande de 23 communes sont concernées par cette gratuité les weekends (les 21 communes de la métropole, plus Pérignat-sur-Allier et Mur-sur-Allier).

Les études ont pris un peu de temps, même si les usagers ne paient que 15% du coût réel des transports en commun, la gratuité totale s'est avérée impossible pour le SMTC (le syndicat Mixte des Transports Clermontois) et les collectivités.

Chouette, les transports en commun clermontois sont gratuits les weekends. © Radio France - Claudie Hamon

Quoiqu'il en soit, cette mesure est très bien accueillie par usagers, même s'ils paient des abonnements ou même s'ils habitent loin. "C'est une mesure pour tous," lance ce passant, "les familles, les étudiants, les précaires seront contents de venir en ville le samedi pour faire les courses, sans payer le bus ou le tramway."

Une opportunité qui séduit cette clermontoise qui a l'habitude de venir en voiture. "Cela m'évitera de chercher une place de parking. Je n'hésiterai plus à venir. Je vais peut-être dépenser plus, mais j'y gagne !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cet étudiant y voit un intérêt économique mais pas uniquement. "Prendre les transports en commun, c'est idéal pour profiter de la ville. En plus, ça veut dire moins de voitures en ville. C'est bon pour la planète."

Ce passant d'âge mûr n'y voit que des avantages. "Cela permet aux habitants de périphérie de se déplacer facilement. Si on veut réduire la place de la voiture dans la ville, il faut adapter les transports en commun. Pourquoi ne pas passer à la gratuité totale ?

Le surcoût de cette gratuité du weekend s'élève à un million d'euros par an. Une somme prise en charge à part égale par la ville, la métropole et le SMTC. D'autre part, le SMTC a décidé de ne pas d'augmenter les tarifs en 2022, comme c'était prévu. Le tramway clermontois transporte 70 000 personnes tous les jours.