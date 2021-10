Clermont-Ferrand : leur patron disparaît en vidant les bureaux, des salariés du BTP sur le carreau

"Il a disparu, du jour au lendemain", raconte Thierry Michel, chef de chantier depuis un an dans l'entreprise BTP Croiset. "Tous les bureaux sont vidés, il n'y a plus rien, plus un stylo, plus une gomme."

Thierry, Alexandre, Dylan, salariés de BTP Croiset, se retrouvent sans salaire et face à des mois de bataille administrative après la disparition subite de leur patron. Copier

Aux abonnés absents depuis une semaine, leur patron, Antonio Croiset, s'est bel et bien volatilisé. "Il n'a plus ses téléphones", constate Alexandre Rimoux. Son collègue, technico-commercial dans l'entreprise, répond, impuissant, aux appels des clients, fournisseurs et autres salariés désemparés. Dylan Michel s'inquiète surtout pour la paie de septembre qui n'est pas tombée et celles à venir. "Ce mois-ci, nada... On ne peut pas payer les factures, les relances des banques, ça va être les huissiers qui vont commencer à arriver à la porte peut-être. On verra, pour l'instant c'est critique."

Thierry Michel, chef de chantier dans l'entreprise BTP Croiset, entre choc et colère face à ce patron qui s'est volatilisé. Copier

Impossible d'accéder à Pôle Emploi

Comment faire valoir ses droits quand le patron de BTP Croiset a disparu en emportant tout l'informatique et que déjà la rigueur administrative de l'entreprise laissait à désirer ? "C'était mon premier CDI, je me retrouve avec trois fiches de paie alors que j'ai commencé le 8 mars", détaille Alexandre qui a aussi des contrats au mauvais nom.

Pour ces salariés qui ont demandé l'aide de la CGT construction, le combat s'annonce long. "L'urgence c'est d'obtenir les salaires manquant", explique le syndicaliste René de Froment. "Ils ne peuvent pas s'inscrire tout de suite à Pôle Emploi parce qu'ils ne sont pas licenciés, il faut donc obtenir, soit du tribunal, soit par la liquidation judiciaire, que ces salariés soient licenciés."

Des démarches qui risquent de prendre plusieurs mois malgré une saisie en procédure rapide des Prud'hommes. Près d'une trentaine de salariés seraient concernés à Clermont-Ferrand, mais aussi ailleurs, notamment en région parisienne.