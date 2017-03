Clermont-Ferrand : mobilisation nationale contre le démantèlement des douanes en Auvergne

800 agents des douanes ont bravé la pluie jeudi pour manifester dans les rues de Clermont-Ferrand. Une action nationale pour dénoncer le démantèlement programmée de plusieurs directions régionales. A commencer par celle d'Auvergne.

Ils sont venus de toute la France pour soutenir leurs collègues auvergnats. D'autant que certains devraient subir le même sort dans les mois qui viennent. La manifestation nationale organisée par l'intersyndicale avait pour objectif de dénoncer le démantèlement programmé de plusieurs directions régionales. Et l'Auvergne en est la triste illustration. Après la fermeture actée du bureau d'Aurillac dans le Cantal, celles de Moulins et du Puy-en-Velay semblent également actées. Clermont-Ferrand resterait l'unique brigade opérationnelle avec un effectif restreint. Le reste serait centralisé à Lyon, capitale de la nouvelle grande région.

L'Auvergne n'est pas une terre de transit, c'est une terre d'accueil - Laurent Daubal - UNSA Douanes

Laurent Daubal (UNSA) est agent dans le service logistique de la direction régionale à Clermont-Ferrand. Selon lui, cette réorganisation a fatalement un impact social et humain "Cest véritablement un plan social. L'Auvergne n'est pas une terre de transit, c'est une terre d'accueil... Les agents refusent de faire deux heures et demi de route pour aller à Lyon". mais aussi des conséquences sur le travail de terrain. "Ce démantèlement régional, c'est la porte ouverte à la contrefaçon, aux trafics de toutes sortes". Avant de rappeler que les agents auvergnats ont réalisé une année record en 2016, notamment en matière de saisies de stupéfiants.

Saisie record de résine de cannabis en janvier 2016 en Auvergne - @ServiceDouanes

En marge de la manifestation, une délégation syndicale a été reçue en préfecture du Puy-de-Dôme. La secrétaire générale et le directeur de cabinet ont précisé qu'ils feraient "remonter" leurs doléances concernant la situation en Auvergne auprès de Christian Eckert, le Secrétaire d'État chargé du Budget et des Comptes publics auprès du ministre de l’Économie et des Finances.