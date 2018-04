Ce mercredi 18 avril, Clermont Auvergne Métropole et Michelin présentaient leur projet de réaménagement de la place des Carmes. Michelin va rénover et moderniser son siège social. La Place, elle, deviendra piétonne et sera végétalisée.

Clermont-Ferrand, France

Michelin et la métropole main dans la main

Si chacun des acteurs financera la partie du projet le concernant (rénovation du siège pour Michelin et réaménagement de la place des Carmes pour Clermont Auvergne Métropole), les deux acteurs de la transformation des Carmes se sont félicités de ce partenariat public-privé. Jean-Dominique Senard, PDG du groupe Michelin : " L'avenir de la France, l'avenir de l'économie, l'avenir des régions passent par les partenariats public-privé. C'en est un beau symbole. " Le symbole : cette nouvelle place des Carmes, dans lequel le siège rénové de Michelin s'inscrira. La métropole va engager d'importants travaux sur le territoire. Au programme : la réalisation de miroirs d'eau et une découpe en trois "terrasses identitaires". Un parvis, une terrasse "festive" et une terrasse "patrimoniale et culturelle". Olivier Bianchi : " Clermont-Ferrand est une grande métropole. Cette réalisation marque le passage de la métropole industrielle à la métropole innovante et créative. " La première phase de travaux coûtera 8 millions d'euros à Clermont Auvergne Métropole.

Olivier Bianchi et Jean-Dominique Senard dévoilent la maquette de la nouvelle Place des Carmes et de la rénovation du siège social Michelin pic.twitter.com/VRvjZqbPyB — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) April 18, 2018

De son côté Michelin injectera 20 millions d'euros dans la rénovation de son siège social. Avec comme emblème un nouveau bâtiment d'accueil place des Carmes. Le groupe Michelin marque ainsi son attachement au territoire clermontois, malgré la baisse significative des effectifs dans la capitale puydômoise. Les "bibs" seront moins de 10 000 à Clermont-Ferrand après le plan de départs volontaires à la retraite qui court jusqu'en 2020.

Le futur bâtiment d'accueil du siège social de Michelin place des Carmes - Michelin, Construire, Encore Heureux, BASE

Quel avenir pour les commerçants de la place des Carmes ?

Olivier Bianchi l'a annoncé, la nouvelle place des Carmes fera la part belle aux commerces. La place, plus attractive, devrait ramener de nombreux clients potentiels. Mais ce qui inquiète Roland Vernet, qui tient un tabac-presse sur la place, c'est plutôt le temps des travaux : " Ca sera peut-être dramatique pendant les deux ou trois ans à venir. On ne nous a rien dit, la mairie se tient très loin de nos préoccupations. A chaque fois qu'il y a interruption de la circulation, il y a une baisse de 25 à 30% du chiffre d'affaires. Si c'est comme ça pendant deux ans, ça risque d'être dramatique. " Dès le mois de mai, des fouilles archéologiques doivent démarrer place des Carmes, avant le lancement des travaux.