Clermont-Ferrand: Michelin veut aussi adapter l'usine de Cataroux

Les deux grandes cheminées dominent toujours le site côté ouest. Elles symbolisent la grandeur de Cataroux, la plus grande usine clermontoise et un site historique du groupe; 42 hectares en plein Clermont et beaucoup de bâtiments vides qui ne sont plus utilisés. Plus quelques parcelles déjà réhabilitées en périphérie de l'usine. Désormais, Cataroux va devenir le symbole de la volonté de Michelin de poursuivre son développement en France et se transformer d'ici 2024.

Le futur "Parc Cataroux" sera divisé en quatre pôles

- Un pôle éducation et formation avec la Manufacture des Talents. Il comprendra notamment l'école du pneu Michelin qui existe déjà et le tout récent Hall 32. Un pôle qui doit permettre notamment d'accompagner les mutations professionnelles des salariés du groupe.

L'école du pneu dans l'usine de Cataroux © Radio France - Emmanuel Moreau

_ Un pôle matériaux durables et biotechnologies. La start-up Carbios, spécialisée dans la chimie verte, doit être une des premières à s'y installer dès cette année. D'autres start-up devraient la rejoindre rapidement.

- Un pôle innovation.

- Un pôle culturel, sport et santé. Il comprendra l'Aventure Michelin et peut être les Pistes. Le projet de faire de ce lieu symbolique de la Manufacture et de la ville de Clermont un outil culturel est toujours à l'étude, même si rien n'est encore décidé pour le moment.

Ce "Parc Cataroux" rassemblera des acteurs publics et privés, avec l'ambition de créer des emplois. Cela pourrait permettre de compenser les suppressions de postes annoncées ce mercredi. Le groupe prend l'exemple de Michelin Développement, qui accompagne la création d'entreprises et leur croissance. Il permet de créer 300 emplois par an sur Clermont.