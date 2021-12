Clermont-Ferrand : mouvement de grève annoncé dans plusieurs hypermarchés Auchan de l'agglomération

Près de 600 salariés d'Auchan sont appelés à manifester dans l'agglomération de Clermont-Ferrand, ce vendredi 17 décembre 2021. Un mouvement de grève lancé au niveau national. Les syndicats réclament une augmentation salariale de 5 % et de meilleures conditions de travail.

L'hypermarché d'Aubière, le supermarché de Beaumont et l'entrepôt de Cournon sont appelés à se mobiliser.

La journée s'annonce perturbée dans plusieurs hypermarchés Auchan de l'agglomération de Clermont-Ferrand, ce vendredi 17 décembre 2021. L'intersyndicale CGT, FO et CFDT appelle les salariés de l'hypermarché d'Aubière, du supermarché de Beaumont et de l'entrepôt de Cournon à se mobiliser. Cela représente près de 600 salariés dans l'agglomération de Clermont-Ferrand.

Un mouvement de grève lancé à l'échelle nationale dans l'enseigne de grande distribution. Lors des dernières négociations annuelles obligatoires, la direction d'Auchan et les syndicats n'ont pas réussi à trouver un accord salarial.

À l'issue du dernier Comité Centrale et Économique (CSE), le 9 décembre dernier, l'enseigne proposait une augmentation de 2,2 %. "On n'est pas en capacité d'accepter ces propositions qui sont vraiment indécentes", réagit Christophe Delay, délégué syndicale Force Ouvrière à Auchan Clermont-Aubière.

On a beaucoup de salariés qui sont au-dessous du SMIC, on est des travailleurs pauvres - Christophe Delay

Les syndicats demandent une réouverture des négociations, avec une augmentation salariale de 5 %. "Il n'y a rien d'irréelle dans nos demandes, c'est totalement légitime", estime le délégué syndical.

On n'est pas habitué à de gros mouvements de protestation dans la grande distribution, mais là, il y a un ras-le-bol générale - Christophe Delay

Autre revendication : de meilleures conditions de travail pour tous les salariés des magasins Auchan. "On est confronté à des baisses d'effectifs, des services qui disparaissent, etc. Les gens sont sous pression. Ça se rapporte sur le morale, on a beaucoup d'arrêts maladie, ils ne sont pas remplacés ce qui entraîne de la pression sur ceux qui reste. C'est un cercle sans fin. Il faut que ça aille mieux"

L'intersyndicale attend "au moins 50 % de participation, rien que sur l'entrepôt de Cournon" pour ce vendredi de mobilisation.