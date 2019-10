Clermont-Ferrand : ouverture prochaine d'un resto école solidaire

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Il s'appellera Toques Académie et il ouvrira à la mi-janvier dans le quartier de la gare à Clermont-Ferrand. Il s'agit d'un nouveau restaurant semi-gastronomique qui proposera une cuisine inventive. Mais sa particularité est ailleurs : il formera des jeunes et des chômeurs aux métiers de la restauration et sera ouvert à tous types de clients, notamment aux personnes sans emploi qui ne paieront que 30 % de l'addition. Le projet, monté par Chom'Actif, est soutenu par des associations -le Secours catholique- des entreprises -notamment la fondation Michelin- et des collectivités territoriales dont le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes.

Objectif : former 80 personnes chaque année

Apprentis, stagiaires, salariés en reconversion, ou ayant besoin d'une remise à niveau, ils seront 80 chaque année à bénéficier de ce resto école. Ils se formeront aux métiers de la cuisine avec un chef venu de Lyon, ancien élève de Pierre Gagnaire. Hugo Czechowicz, qui aime la créativité et la couleur dans les assiettes, a 43 ans. A quelques semaines de l'ouverture, il est enthousiaste :"Quand ils feront un plat, ils se sentiront valorisés. Oui, c'est toi qui as fait ça, donc tu es capable !".

Fouad Makka, maître d'hôtel, passé notamment par la Mamounia, le palace de Marrakech, s'occupera lui de la formation au service en salle. A 40 ans, il a le goût de la transmission : "Ce qui m'intéresse le plus c'est former les gens. Pour moi, c'est une cause perdue si je ne transmets pas ce qu'on m'a appris, ce qu'on m'a transmis".

Mixité et solidarité

Ce restaurant fonctionnera comme les autres établissements de sa catégorie. Mais il accueillera aussi des personnes en situation de précarité. Parce qu'aller au restaurant fait partie du parcours d'insertion ! Jacques Rousset, bénévole à Chom'Actif, est la cheville ouvrière du projet : " Cela participe à la socialisation. Quand on est sans emploi, on a tendance à se replier sur soi. Ces personnes là ne paieront que 30 % du prix réel".

C'est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif "Le Resto Apprenant Solidaire" qui va gérer l'établissement. Son assemblée générale constitutive s'est tenue ce lundi. Tout futur convive ou citoyen solidaire peut soutenir la démarche. A noter que 18 % des sommes investies pour constituer le capital de la SCIC peuvent être déduites de l'impôt sur le revenu.