Clermont-Ferrand: le réseau T2C totalement paralysé ce samedi, pas de trams ni de bus

C'est le deuxième samedi de grève à la T2C. Celui de la semaine dernière avait été très suivi, avec une fréquence minimale pour les trams et des bus uniquement sur les lignes B et C. Celui de cette semaine le sera encore plus puisqu'il n'y aura ni tram ni bus, une rareté pour les jours de grève sur le réseau clermontois.

C'est le premier mouvement de grève spécifique à la T2C depuis 2012; il y a bien eu des grèves depuis cette date mais lors de mouvements nationaux. Cette fois, il s'agit de revendications purement clermontoises, ce qui explique que tous les syndicats ont signé le préavis appelant à cette journée de mobilisation.

Deux revendications principales

Les revendications sont doubles. La première concerne les problèmes d'insécurité sur le réseau. Ils ne sont malheureusement pas nouveaux et les syndicats reconnaissent que la direction a pris les choses en main. Une convention a été signée avec la Police Nationale il y a deux mois et demi mais il faudra du temps pour constater une réelle amélioration. D'autant plus que les règles sanitaires, comme l'obligation du port du masque, ont encore un peu plus tendu la situation.

La seconde revendication concerne les problèmes de condition de travail et en particulier le manque de personnel. Pour les syndicats, les conducteurs ne sont pas assez nombreux pour faire face aux besoins. C'était vrai avant la crise sanitaire, ça l'est encore plus aujourd'hui. Et les dernières semaines n'ont rien arrangé puisque de nombreux conducteurs ont été absents car positifs ou pour garder leur enfant obligé de rester à la maison.

Une grève le samedi

La desserte a une nouvelle fois été allégée, comme elle l'avait déjà été au début de la crise sanitaire. Le réseau T2C n'a jamais retrouvé un niveau de desserte aussi élevé qu'en 2019, même pendant les périodes de répit entre deux vagues. Les syndicats estiment qu'il faut embaucher de nouveaux conducteurs pour retrouver un rythme de travail raisonnable, en particulier le samedi, le jour où les plannings sont les plus tendus. C'est pour cela que la grève se fait un samedi, ce qui permet également de pénaliser moins d'usagers.

Le réseau T2C sera donc paralysé ce samedi, à quelques exceptions près, mais uniquement sur les lignes secondaires. Il y aura donc quelques bus sur les lignes périurbaines 26, 31, 32, 34, 36 et 37 (par exemple Royat-Ceyrat, Cournon-Le Cendre ou encore Pont-du-Chateau - place Delille). Le service de transport à la demande Moovicité, BeN le bus de nuit et la navette de Montjuzet devraient également circuler.