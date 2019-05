Clermont-Ferrand : pique-nique revendicatif au menu des agents du ministère du travail

Sur fond de diminution des effectifs et d'incompréhensions dans leurs missions, les agents mobilisés ce mardi dénoncent les effets des restructurations qui détruisent la Fonction Publique au détriment de la population.

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Après une première manifestation nationale le 9 mai dernier, les agents du ministère du travail ont remis le couvert ce mardi un peu partout en France. Une trentaine d'entre eux ont notamment participé à un pique-nique revendicatif à la mi-journée devant le bâtiment P de la Cité Administrative de Clermont-Ferrand.

Une nouvelle mobilisation qui fait écho à la loi "fonction publique" actuellement débattue à l'Assemblée Nationale. La sortie médiatique du Président de la République le 25 avril dernier a résonné comme une défiance dans les oreilles des organisations syndicales. Emmanuel Macron avait déclaré : "vouloir mettre plus de fonctionnaires derrière les guichets et moins dans les bureaux".

Les organisations syndicales dénoncent une destruction de la fonction publique © Radio France - Théo Mouton

C'est la qualité du service public qui est en train de se dégrader - Antoine Brebion

L'objectif des pique-niqueurs étaient de montrer un certain ras-le-bol vis à vis de leur statut et de leur mission tandis que les baisses des effectifs se poursuit. Entre diminution des effectifs (suppression de 120 000 emplois) et incompréhension dans les missions, Antoine Brebion, représentant syndical du ministère du travail, dénonce le manque de moyen pour garantir la qualité du service public (à écouter)