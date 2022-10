Clermont-Ferrand : 2.100 manifestants mobilisés pour la grève interprofessionnelle

"Il n'y a plus d'essence, mais il y a le feu dans le pays." Les mots de la CGT pour lancer la manifestation à Clermont-Ferrand, ce mardi 18 octobre. D'après la préfecture, 2.100 personnes ont défilé de la place Delille jusqu'à la place de Jaude, en passant par le cours Sablon, l'avenue Vercingétorix et la rue Ballainvilliers. Ils sont venus défendre le droit de grève, mais surtout réclamer une revalorisation des salaires.

ⓘ Publicité

La revalorisation des salaires, première revendication

Parmi les manifestants, des salariés de Michelin, comme Dominique, 26 ans de carrière dans l'entreprise. "On veut des salaires indexés sur la hausse du coût de la vie, explique-t-il. On a eu au mieux 4% cette année. Il nous manque entre 300 et 500 euros par mois pour vivre. C'est d'autant plus insupportable quand on voit les profits. Les pneus ont augmenté de 13%, ce n'est pas ce que l'on a eu."

Des salariés de divers horizons sont présents dans le cortège : blouses blanches, professeurs, mais aussi des professionnels des métiers de la construction. Antoine, ouvrier menuisier, n'est pas encarté dans un syndicat, mais il a tenu à être là. "Parfois j'ai l'impression de travailler pour rien, assure-t-il. J'en bave tous les jours et en fin de mois, c'est de plus en plus difficile. Je touche 1.450 euros par mois, et en dessous de 1.600 euros à l'heure actuelle, ça devient compliqué."

Des cortèges à Aurillac, Moulins...

Parmi les autres cortèges en Auvergne, 400 manifestants ont défilé à Aurillac et quelque 300 à Moulins.