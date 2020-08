Clermont-Ferrand : pour la rentrée, les écoles ont fait peau neuve

La ville de Clermont-Ferrand a investi 2,35 millions d'euros dans la réfection des locaux des écoles primaires et maternelles. Des travaux d'agrandissement des cantines ont été entrepris, pour accueillir un nombre d'élèves toujours plus élevé.

Plusieurs grands travaux ont été lancés pour les écoles en 2020. Premier défi auquel a du faire face la mairie : l'augmentation des effectifs dans certains groupes scolaires. C'est le cas pour l'école Jean Butez, où les travaux d'agrandissement de la cantine sont en cours, les nouveaux espaces devraient ouvrir au mois de novembre 2020. Le groupe scolaire Jean Macé est aussi concerné, mais les élèves pourront déjeuner dans un réfectoire neuf dès septembre. Des travaux ont aussi été engagés au groupe scolaire Aristide Briand en juillet dernier. La nouvelle cantine doit être opérationnelle en mars 2021, et des bâtiments modulaires, qui seront terminés à la fin de l'année 2020, permettront d'accueillir quatre classes supplémentaires.

Rénovation et mise aux normes

Autre ligne directrice des travaux de cette année : les retours d'expérience des enfants, compilés dans le Plan éducatif de la ville (PEV). Christophe Bertucat, adjoint au maire en charge des travaux dans les écoles : "Les enfants avaient noté le bruit dans les classes, et des toilettes qui n'étaient pas toujours propres, ou en tout cas des sanitaires vieillissants dans certaines écoles. Nous avons pris le taureau par les cornes et rénové tous les sanitaires. Nous avons isolé phoniquement une vingtaine de classes cette année." La mise au normes d'accessibilité des établissements, quand cela était possible, a aussi fait partie de la feuille de route pour 2020. Un ascenseur a été installé et sera utilisable dès la rentrée au sein de l'école Jean Butez.

En tout, 2,35 millions d'euros ont été investis en 2020 par la ville de Clermont pour les travaux dans les écoles de la ville, un peu plus que pour 2019. Le confinement a bien-sûr retardé le calendrier. "Nous avons du reporter quelques chantiers à 2021, d'autres ont pris du retard, car les entreprises n'ont pas pu travailler pendant deux mois.", explique Christophe Bertucat.