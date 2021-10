Clermont-Ferrand : pour ses 70 ans, l'UFC Que Choisir s'offre un tour de France en van

A l'occasion de ses 70 ans, l'UFC Que Choisir organise un tour de France. Le van de l'association de défense des consommateurs était ce jeudi à Clermont-Ferrand. C'était l'occasion de rappeler aux passants comment consommer plus juste, plus sobre et plus responsable.