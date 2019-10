Clermont-Ferrand : quel dispositif de sécurité pour la manifestation nationale des gilets jaunes ce samedi ?

Clermont-Ferrand, France

Acte 49. Le mouvement des gilets jaunes poursuit sa mobilisation ce samedi, à Clermont-Ferrand. La capitale auvergnate est le point de ralliement national, pour la deuxième fois depuis le début du mouvement.

Pour cette manifestation non déclarée, la préfecture du Puy-de-Dôme prend un arrêté interdisant toutes manifestations entre 10 heures et 20 heures à l'intérieur du périmètre délimité par les axes suivants :

Place Delille

Rue Montlosier

Rue André-Moinier

Place Gilbert-Gaillard

Rue Fontgiève

Rue Gabriel-Péri

Rue Bonnabaud

Boulevard Pasteur

Place des Salins

Boulevard François-Mitterand

Cours Sablon

Boulevard Trudaine

La préfecture justifie cette interdiction : "la manifestation pourrait rassembler plusieurs centaines de personnes autour de mots d'ordres appelant à des actions violentes".

Quelques perturbations à prévoir

La T2C prévoit également des perturbations. Toute la journée, pas desserte entre la place du 1er mai et la maison de la culture, c'est à dire à l’intérieur du périmètre. Le tramway circulera uniquement entre les stations Les Vergnes et 1er Mai puis entre les stations Maison de la Culture et la Pardieu Gare.

Plusieurs événements prévus ce samedi à Clermont-Ferrand, sont annulés en raison de cette mobilisation. C'est le cas de "Clermont week-end course" et de la caravane des aidants sur la place de la victoire.

Selon les réseaux sociaux des gilets jaunes, le rassemblement est prévu à 13 heures sur la place de Jaude. En même temps, d'autres importantes mobilisations sont prévues à Paris et Rouen.