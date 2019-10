Clermont-Ferrand : travail et bien-être sont compatibles chez DomRaider

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Chaque année, la fête des entreprises est l'occasion de démontrer que travail et bien-être ne sont toujours incompatibles. La preuve, certaines entreprises cultivent le bien vivre au travail. Comme chez DomRaider, une startup installée dans l'espace de coworking Turing 22 à Clermont-Ferrand.

L'entreprise a d'ailleurs reçu le label "Happy at work" pour la 3e année consécutive. Ce label distingue les sociétés où il fait bon vivre. Et il ne suffit pas d'installer un baby foot et un canapé coloré pour se sentir bien au travail. Alors ça dépend de quoi, le bonheur au travail ?

Une des terrasses de Turing 22. © Radio France - Claudie Hamon

"Une entreprise qui nous permet de nous réaliser sur tous les plans "précise Emmanuel de collaborateur de Monbento. "Une entreprise qui est consciente des compétences de ses employés. C'est bien. Cette confiance, ça se gagne aussi." Capucine acquiesce, "j'ajouterai un bon esprit d'équipe, et l'environnement d'une manière générale. Ici à Turing 22 on travaille dans de bonnes conditions. Tous les mercredis, j'ai yoga dans la salle de sport à côté. C'est appréciable d'avoir tout sur place. C'est moins stressant."

Le bien-être au travail à Turing 22. © Radio France - Claudie Hamon

Ce n'est pas Tristan Colombet, fondateur de Turing 22 et de DomRaider qui les contredira puisqu'il a pensé le lieu. "Le label Happy at work, c'est pour nous la consécration d'une démarche sur les valeurs de l'entreprise qui sont extrêmement importantes en terme d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle."

Comment cela se traduit au quotidien ? Chaque salarié a la possibilité de choisir une journée de télétravail par semaine. Il a à sa disposition du matériel informatique pour plus de mobilité. Une organisation horizontale que Kévin, spécialiste vidéo chez DomRaider depuis un an et demi apprécie. "Même si on a tous un manager et un patron commun, on travaille dans la confiance. Je me sens plus productif si j'ai personne derrière mon dos !"

Turing 22 abrite une soixantaine d'entreprises de toute taille comme Monbento et Les Pages Jaunes. L'espace peut accueillir jusqu'à 600 personnes sur 4 700 m2.