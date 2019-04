Clermont-Ferrand : syndicats et gilets jaunes unis pour le défilé du 1er mai

Organisations syndicales et Gilets jaunes avaient déjà manifesté ensemble le 5 février dernier à Clermont-Ferrand pour dénoncer la casse sociale du gouvernement. Cette fois, le défilé des travailleurs va se dérouler dans un contexte encore plus tendu après les annonces d'Emmanuel Macron.

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Un défilé du 1er mai pas vraiment traditionnel cette année. Aux habituelles organisations syndicales CGT, FO, Solidaires, FSU et UNEF viennent se greffer les gilets jaunes. Du moins, ceux qui ne se rendent pas à Paris pour manifester. Clermont-Ferrand, le cortège partira ce mercredi à 10 heures de la place Delille. Les manifestants emprunteront les rues Montlosier et Fontgiève, avant de se rendre Place de la Liberté, rebaptisée à l’occasion "Place de la Liberté syndicale". Des rassemblements sont également prévus à Moulins, Montluçon, Vichy, Aurillac ou encore au Puy-en-Velay (voir par ailleurs)

[#DirectMI] À l'occasion des manifestations du #1erMai, @CCastaner et le préfet de police de #Paris présentent le dispositif de #sécurité et de maintien de l'ordre : plus de 7 400 policiers et gendarmes seront mobilisés dans la capitale. pic.twitter.com/uxilDWqTuz — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) April 30, 2019

Michèle, qui à habite à Bromont-Lamothe dans le Puy-de-Dôme, est une "gilet jaune" de la première heure. Elle affirme "gagner très honnêtement sa vie", mais elle sera dans le défilé clermontois. Pour sa fille. "Je suis aussi syndiquée. J'ai peur pour l'avenir de ma fille. Est-ce qu'elle aura du travail ? Est-ce qu'elle pourra vivre et non pas survivre ? Quand je vois tous ces gens , tous ces retraités qui ont travaillé toute leur vie, qui se mobilisent à des ronds-points, et qui gagnent à peint leur vie, ce n'est pas juste".

Pierrot espère la révolution à Paris

Habitué du rond-point du Brézet à Clermont-Ferrand, Pierrot, lui, compte exprimer sa colère de façon plus virile. Il monte à Paris ce mercredi matin et annonce la couleur: "C'est la 2e fois que je monte à Paris. J'espère que ce 1er mai sera une date à jamais marquée dans ma mémoire. La révolution... 1789, numéro 2". Le défilé a été placé sous très haute sécurité. Plus de 7.400 policiers et gendarmes seront mobilisés dans la capitale, selon le ministre de l'intérieur. Christophe Castaner indique également que "1.000 à 2.000 activistes radicaux possiblement renforcés d'individus de l'étranger" sont attendus à Paris.

Ailleurs en Auvergne

Outre le défilé dans les rues de Clermont-Ferrand, d'autres manifestations sont organisées à l'occasion de la fête des travailleurs dans les principales villes auvergnates.

Dans l'Allier : trois rassemblements à 10h30, place de la liberté à Moulins, place Piquand à Montluçon et place de la Poste à Vichy.

Dans le Cantal : rassemblement à 10h30, place des droits de l'homme à Aurillac

En Haute-Loire : rassemblement à 10 heures place Cadelade au Puy-en-Velay

La CFDT a encore décidé de faire bande à part cette année. Elle invite tous les salariés et les retraités à une conférence-débat « L'histoire du 1er mai » à 10 heures dans les locaux CFDT de la Maison du Peuple à Clermont-Ferrand.