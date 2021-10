Clermont-Ferrand : un forum emploi et un job dating au Clermont-Foot

Pôle emploi et Mission Locale accueillis par le Clermont-Foot.

A vos CV ! C'est une première pour le Clermont-Foot et aussi pour pôle emploi et la mission locale. Un forum de l'emploi ouvert à tous et un job dating uniquement sur rendez-vous se déroule ce mardi 12 octobre dans les locaux du Clermont-Foot, à deux pas de la pelouse emblématique.

Guy-Joël Reboisson de la mission locale, Thierry Malatrait de pôle emploi et Jérôme Champagne conseiller du pdt Ahmet SCHAEFER. © Radio France - Claudie Hamon

Tous les secteurs recrutent. 50 entreprises proposent une centaine de postes, à retrouver le site de pôle emploi, via le code CLFOOT63.

Toujours dans le cadre de l'opération "1 semaine pour 1 emploi", un autre Forum se déroule le vendredi 15 octobre à Lempdes. Rendez-vous à La 2 Deuche de 10h à midi et de 13h30 à 16h30. Attention ! Le pass sanitaire est obligatoire.