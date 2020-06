Clermont-Ferrand : un marché solidaire pour les bénéficiaires du Secours Pop

Cela faisait plusieurs années que Nicole Rouvet, du Secours Populaire 63 en rêvait, offrir un vrai marché de produits frais aux personnes sans ressources. De nature très tenace, elle a aussi fait une pierre deux coups, Nicole a réussi à installer son marché à la Tôlerie, rue de Bien Assis, un lieu appartenant à la mairie et habituellement dédié à l'art contemporain et qu'elle convoitait depuis longtemps.

La Tôlerie au 10 rue Bien-Assis à Clermont-Ferrand. © Radio France - Claudie Hamon

Un marché de producteurs locaux

Pour l'instant très peu de maraîchers ont pu fournir leurs productions, mais les poulets viennent d'Yssingeaux, les carottes et les courgettes de Ménétrol, sans parler des œufs frais. Et tout ça à des prix défiants toute concurrence, 70 centimes le kilo de fruits et légumes, quatre euros le poulet, trois euros cinquante le kilo de fromage. "Au Secours Populaire, rien n'est gratuit," lance Nicole Rouvet, "ça s'appelle de la participation, et c'est de la dignité, la participation ! On aide d'un côté les producteurs et de l'autre côté, on aide les gens. C'est la vraie solidarité !"

Nicole Rouvet Secours Populaire 63. © Radio France - Claudie Hamon

Le marché se déroule jusqu’à vendredi 19 juin à La Tôlerie, 10 rue de Bien Assis. Rien n'est encore décidé, mais Nicole Rouvet espère organiser ce marché solidaire toutes les semaines. Et ce que Nicole veut...